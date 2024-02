Aktivisti 'okupirali' madžarski konzulat: zahtevajo izpustitev Italijanke

Območje konzulata je okupiralo okoli 30 članov levičarske Rivolte, ravno ko se je pravosodni minister Carlo Nordio mudil v bližnji Padovi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Aktivisti so pozivali k takojšnji izpustitvi Italijanke Ilarie Salis . "Tukaj smo, ker želimo njeno svobodo, saj je to sojenje farsa, katerega namen je le kaznovanje antifašizma v državi, v kateri se protimigrantske obmejne patrulje ne le tolerira, ampak celo spodbuja," so dejali aktivisti.

Prizori zaslišanja Salisove prejšnji mesec v Budimpešti so razburili italijansko javnost. Osnovnošolsko učiteljico iz Milana in antifašistično aktivistko so na sodišče pripeljali v okovih in lisicah. Sodijo ji zaradi lanskega napada na neonaciste, ki so se v Budimpešti udeležili spominskega zborovanja skrajnih desničarjev. Prijeli so jo februarja lani, obtožena pa je poskusa življenjsko ogrožajočega napada in članstva v skrajni levičarski organizaciji.

Italija obtožuje Madžarsko, da je bila aktivistka v madžarskem priporu deležna "ponižujočega in sramotnega" ravnanja, ter poziva, da jo premestijo v hišni pripor. Njena družina se je namreč pritožila, da živi v nečloveških razmerah med podganami in hrošči.

Premierka Giorgia Meloni je od madžarskega kolega Viktorja Orbana zahtevala obljubo, da bo Ilaria Salis deležna pravičnega sojenja.