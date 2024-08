Aktivisti, prilepljeni na ploščad, znova ustavili zračni promet

Skupina Last Generation, ki poziva k prenehanju uporabe fosilnih goriv do leta 2030, je sporočila, da so njeni člani vstopili na štiri nemška letališča – Köln-Bonn, Nürnberg, Berlin in Sttutgart – ter razobesili transparente z napisom "Nafta ubija".

"Skupno osem ljudi je že ob 5. uri zjutraj vstopilo na vozne steze in se prilepilo na asfalt," so sporočili iz organizacije.

Upravljavci letališč Nürnberg in Köln-Bonn so sporočili, da je bil letalski promet zaradi posredovanja policije zaustavljen, a je bil po približno dveh urah na obeh lokacijah že sproščen. V Berlinu in Stuttgartu medtem letalski promet ni bil prizadet.