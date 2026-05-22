Aktivisti s humanitarne flotilje za Gazo poročajo o zlorabah

Izraelske sile so v torek v mednarodnih vodah blizu Cipra prestregle več deset plovil humanitarne flotilje za Gazo in aretirale 430 aktivistov iz več držav. Po večdnevnem priporu v izraelskem zaporu so jih oblasti včeraj izpustile.

Aktivisti zdaj poročajo o zlorabah v času njihovega pridržanja. Skupno pet od 37 francoskih aktivistov je bilo ob vrnitvi hospitaliziranih v Turčiji, nekateri med njimi so ob tem podali podrobne obtožbe o spolnem nasilju in posilstvu.

Medtem je španski zunanji minister Jose Manuel Albares sporočil, da se je 44 španskih članov flotilje preko Istanbula vrnilo v Madrid in Barcelono, štirje pa so potrebovali zdravniško oskrbo.

O poškodovanih aktivistih poročajo tudi iz Nemčije. "Z našega vidika je to preprosto nezaslišano ravnanje," je dejal predstavnik za odnose z javnostmi nemškega zunanjega ministrstva.

Tožilstvo v Rimu, ki preiskuje ravnanje z aktivisti s flotilje za Gazo, medtem razmišlja o uvedbi kazenskega postopka zaradi domnevnega mučenja in spolnega nasilja. Italijanski člani flotilje so ob vrnitvi poročali, da so bili žrtve pretepanja in ponižujočega ravnanja.

"Vsi zaporniki so bili pridržani v skladu z zakonom, ob polnem spoštovanju njihovih temeljnih pravic in pod nadzorom strokovnega in usposobljenega zaporniškega osebja," pa so ob očitkih o zlorabah včeraj sporočili iz izraelskega zapora.