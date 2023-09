Aktivisti z gasilnimi aparati nad znamenitost: 'Znebimo se fosilnih goriv'

Skupina, katere člani so julija v znak protesta vdrli na letališči v Hamburgu in Düsseldorfu ter za več ur ohromili tamkajšnji letalski promet, je sporočila, da so barvo na spomenik nanesli z gasilnimi aparati. Ob tem je poudarila, da je čas za politične spremembe in opustitev fosilnih goriv ter pozvala ljudi k blokadi ulic.

"Najpozneje do leta 2030 se moramo znebiti bencina, plina in premoga. Skrajni čas je, da (nemški kancler) Olaf Scholz jasno spregovori," je v izjavi sporočila tiskovna predstavnica Zadnje generacije Marion Fabian.

Minuli petek je sicer v Berlinu in po vsej Nemčiji demonstriralo na tisoče podnebnih protestnikov, ki so nemško vlado pozivali k sprejetju več ukrepov za doseganje podnebnih ciljev države. Ta želi do leta 2045 vzpostaviti podnebno nevtralno gospodarstvo.

Današnji incident je berlinski župan Kai Wegner ostro obsodil. "S takšnimi dejanji ta skupina ne škoduje le zgodovinskim Brandenburškim vratom, ampak tudi naši svobodni razpravi o pomembnih vprašanjih našega časa in prihodnosti," je dejal.