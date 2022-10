Aktivistki metali pločevinke juhe v eno izmed Van Goghovih slik

Posnetki, ki jih je objavila skupina podnebnih kampanj v Združenem kraljestvu, Just Stop Oil, prikazujejo dve aktivistki, ki sta odprli dve Heinzovi pločevinki in nato vrgli vsebino čez delo iz leta 1888, preden sta pokleknili pred mojstrovino in roke prilepili na steno pod njo. Vrednost slike je ocenjena na okoli 83 milijonov evrov, še isti dan pa jo ponovno dali na ogled.

Slika, naslikana v Arlesu na jugu Francije, prikazuje petnajst sončnic, ki stojijo v rumenem loncu na rumenem ozadju in je med najbolj prepoznavnimi deli Van Gogha.

Aktivisti so se lotili tudi krajinske slike Horatia McCullocha My Heart's In The Highlands v Glasgowski umetniški galeriji in muzeju Kelvingrove ter 500 let stare kopije Zadnje poletje Leonarda Da Vincija v londonski Kraljevi akademiji.