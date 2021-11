Hrvaškemu aktivistu, ki je pomagal begunski družini umrle šestletnice, več kot 5000 evrov kazni

Kot pripoveduje družina, so jih hrvaški policisti kljub prošnjam odpeljali do mejnega prehoda in jim ukazali, da se v temi ob železniški progi vrnejo v Srbijo, vlak pa je nato povozil Madino. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je sicer ta teden razsodilo, da je Hrvaška v primeru smrti šestletne afganistanske deklice kršila mednarodno konvencijo o človekovih pravicah. Hrvaški je sodišče tudi naložilo plačilo 40.000 evrov odškodnine.

Družini je po smrti deklice uspelo vstopiti v državo, na pomoč jim je prišel aktivist

Kot piše Jutarnji list, je družina po tragičnem dogodku še vedno večkrat obupana poskušala prečkati hrvaško mejo, ampak jih je hrvaška policija vedno znova vračala. Štiri mesece po smrti Madine pa jim je le uspelo nelegalno prečkati hrvaško mejo. Potem jim je pomagal Aktivist organizacije Are You Syrious Dragan Umićević, ki pa je zdaj zato, ker je pomagal družini kaznovan s 40.000 kunami, kar je 5327.60 evra kazni.

Kot pišejo hrvaški mediji, je zdaj kaznovan zato, ker je ''družini pomagal, da dobi priložnost, ki jim je zagotovljena z zakonom'', a jih je zanjo prikrajšala hrvaška policija.

"Okoli polnoči tiste noči sem dobil klic organizacije Are You Syrious, da jim je preko WhatsAppa družina sporočila, da so prečkali hrvaško mejo in da se nahajajo na nekem travniku v bližini Bajakova. Ker sem živel v bližini, sem se usedel v avtomobil in se odpeljal proti temu mestu," je povedal za Jutarnji list.

Spomnim se, da je padal sneg. Ko sem prispel do lokacije, kjer so bili tudi policijski kontejnerji, sem jih želel obvestiti, da sem aktivist in da grem na pomoč skupini ilegalnih beguncev. No na moje trkanje se ni odzval nihče, potem pa so čez nekaj časa od nekod skočili policisti, ki so sklepali, da sem član hudodelske združbe, pripoveduje Umićević.

Potem sem jih razložil, kdo sem in kaj počnem tu. Policisti so pred mojim prihodom vedeli, da je skupina migrantov prešla državno mejo, saj so jih spremljali s termovizijskimi kamerami. V nekem trenutku je skupina 14 beguncev, med katerimi je bilo 11 otrok, odšla na cesto. Policija pa jih je privedla v nek center, podoben zaporu, v najbližjem mestu, nadaljuje svojo pripoved.

Sledil sem jim, dokler sem mogel, moja prisotnost je bila pomembna, saj so tako imeli pričo, da so prečkali hrvaško mejo in zato jih niso mogli vrniti v Srbijo, ne da jim dali možnost, da zaprosijo za azil.

Po približno treh tednih pa je na domač naslov dobil pošto, v kateri je bilo zahtevano, da plača kazen 50.000 evrov, dva meseca zaporne kazni in prepoved dela za organizacijo Are You Syrious. Sodišče je kasneje odločilo, da mora plačati 40.000 kun kazni, kar je 5327 evra, na to se je pritožil, a še tri leta po tej sodbi višje sodišče ni razrešilo primera. Novo upanje mu je zdaj dala razsodba evropskega sodišča.