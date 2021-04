Al Kaida obljublja nadaljevanje vojne proti ZDA

'Večna vojna' v Afganistanu gre h koncu, teroristična skupina, zaradi katere so ZDA pred dvema desetletjema začele vojno proti terorizmu, v zadnjih letih pa je postala le še senca same sebe, pa napoveduje: "Vojno proti ZDA bomo nadaljevali na vseh frontah, dokler ne bodo izgnani iz preostalega dela islamskega sveta." Za ameriški CNN sta spregovorila dva člana Al Kaide, za katera umik Američanov predstavlja zmago.

Prihajajoči konec tedna označuje 10. obletnico smrti Osame Bin Ladna, vodje teroristične skupine Al Kaida in glavnega snovalca terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001, ki označujejo tudi začetek t. i. vojne proti terorizmu. In na 20. obletnico napadov bo simbolno zaznamovala tudi konec najdlje trajajoče ameriške vojne. Do 11. septembra letos se bodo ameriške vojaške sile namreč umaknile iz Afganistana, je sredi aprila napovedal ameriški predsednik Joe Biden.

"Bin Laden je mrtev, Al Kaida v Afganistanu premagana. Čas je, da končamo večno vojno." Gre za Bidnove besede, s katerimi je oznanil umik sil do 11. septembra letos. Prav Al Kaida je pomembno zaznamovala vojno proti terorizmu, ta pa z umikom iz Afganistana vstopa v novo fazo, poroča CNN, ki se je, sicer prek posrednikov, pogovarjal z dvema pripadnikoma te zloglasne teroristične mreže. "Vojno proti ZDA bomo nadaljevali na vseh drugih frontah, dokler ne bodo izgnani iz preostalega dela islamskega sveta," sta povedala za CNN, kjer dodajajo, da razloga, zakaj sta se člana Al Kaide odločila spregovoriti z njimi prav sedaj, ne vedo. Celotna mreža in njeni pripadniki se v preteklosti namreč niso odzivali na vprašanja, zanašali so se na lastno propagandno mrežo. Teroristična skupina, ki je z napadi pritegnila pozornost vsega sveta, je sicer v zadnjih letih postala le še senca same sebe, a še zdaleč ni popolnoma premagana, opozarjajo strokovnjaki. Sedaj pa načrtuje 'veliki povratek' po umiku ZDA iz Afganistana, tudi s sodelovanjem s talibani. Omenjena pripadnika sta v odgovorih za CNN tako hvalila talibane, ker so nadaljevali boj proti Američanom."Zahvala gre Afganistancem, ki so zaščitili soborce, veliko takšnih džihadističnih front že dolgo časa deluje v različnih delih islamskega sveta." Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pred tedni v intervjuju za ABC dejal: "Pred 20 leti smo šli v Afganistan, ker smo bili napadeni 11. septembra. Da zagotovimo, da Afganistan nikoli več ne bo postal varno zavetje za terorizem, usmerjen proti ZDA in našim zaveznikom. In ta cilj smo dosegli."Umik ameriških sil med drugim temelji na dogovoru s talibani iz februarja 2020, v okviru katerega so se talibani med drugim zaobljubili, da bodo prekinili vse vezi z Al Kaido. A odgovori, ki jih je prejel CNN, to postavljajo pod vprašaj.

Peter Bergen, strokovnjak na področju terorizma in avtor več knjig o Bin Ladnu, pravi, da odgovori Al Kaide potrjujejo informacije Združenih narodov, da so bili talibani ves čas pogajanj z Američani v stiku s teroristično skupino. Ta sicer zatrjuje, da nima interesa uporabiti Afganistana kot izhodiščne točke v prihodnje."Nismo potrebovali Afganistana in tega ne načrtujemo v prihodnosti," sta člana dejala za CNN. Vojno v Afganistanu so razglasili za zmago. "Američani so sedaj premagani,"skupina trdi v odgovorih in vzporednice povleče z umikom Sovjetske zveze pred desetletji ter njenim posledičnim propadom."Ameriška vojna v Afganistanu je ključno prizadela ameriško gospodarstvo." Besede sicer spominjajo na retoriko Bin Ladna, ki je v preteklosti promoviral idejo, da je SZ bankrotirala samo sebe v Afganistanu. Obenem pa Al Kaida priznava davek, ki ga je 'večna vojna' terjala tudi v njihovi skupini, priznava, da so"večino borcev"poslali v Sirijo, kjer"so nekateri v zadnjih letih postali mučeniki".

V odgovorih CNN priznajo tudi, da je smrt Bin Ladna oslabila mrežo ter pripomogla k vzponu drugih ekstremističnih skupin, kot je Islamska država, katere zločini in napadi so kasneje 'zasenčili' Al Kaido. Kar pa slednji označujejo za"taktično zatišje", trdijo, da "niso zlomljeni", temveč le bijejo dolgo vojno z različnimi fazami. Trenutni vodja teroristične mreže Ayman al Zawahiri se pojavlja le na redkih propagandnih posnetkih. Al Kaida samo sebe še vedno smatra za vodilno silo med džihadisti. Njene podružnice med drugim delujejo v Jemnu, Siriji, Somaliji in severni Afriki. Ocena Združenih narodov in odgovori, ki jih je Al Kaida posredovala CNN, če držijo, predstavljajo izziv za prihodnost. Nakazujejo namreč, da bi talibani lahko pomagali Al Kaidi v nadaljnji vojni proti Ameriki. Skupina namreč jasno sporoča, da so vrata države, od koder so pred dvema desetletjema načrtovali napad na newyorška dvojčka, za njih znova odprta.