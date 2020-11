Zaigrala 'čudežnega duhca' in zdravnika pretentala v nakup 'Aladinove svetilke'

Policija je v Indiji aretirala moška, ki sta izvedla goljufijo, v kateri sta indijskemu zdravniku za okoli 78.000 evrov prodala 'Aladinovo svetilko'. Prepričala sta ga, da gre za pravo Aladinovo svetilko, ki ima čudežno moč in mu bo prinesla zdravje in bogastvo.

Ko je moški ugotovil, da gre za prevaro in da svetilka, za katero je odštel pravo bogastvo, nima nobenih čudežnih moči, kot jo je imela svetilka v legendarni pravljici o Aladinu, je odšel na policijo, piše Guardian.

Tam je povedal, da sta mu moška oprala možgane in ga prepričala, da gre za čudežno svetilko in da se bo, ko jo bo podrgnil, pojavil duh, ki mu bo uresničil želje. Po njegovih besedah sta prevaranta celo zaigrala duha, a nista dovolila, da se ga oškodovanec dotakne, saj bi ga lahko po njunih besedah duh poškodoval, ker on še ni lastnik svetilke. Tako sta mu le prodala svetilko in mu obljubljala, da mu bo ta prinesla zdravje in blagostanje.