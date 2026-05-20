Tujina
Zgodba se razvija

Alarm v Litvi: zaznali sumljiv dron, ljudi poslali v zaklonišča

Vilna, 20. 05. 2026 10.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Opozorilo o "zračni nevarnosti"v Litvi

V delih Litve so dopoldne izdali opozorilo o "zračni nevarnosti", potem ko so v bližini meje zaznali sumljiv dron, ki naj bi priletel iz Belorusije. Tudi prebivalce prestolnice so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča. Za eno uro so zaprli tudi letališče. V Estoniji so medtem v torek prvič sestrelili dron.

"Takoj se zatecite na varno mesto, poskrbite za svoje bližnje in počakajte na nova navodila," je med drugim pisalo v opozorilu, ki so ga prejeli na mobilne telefone. "Če opazite nizko leteč, sumljiv ali nevaren objekt, se mu ne približujte in pokličite 112. O koncu nevarnosti vas bomo obvestili," je nato javila še vojska.

Aktivnost dronov so najprej zaznali ob meji, v bližini okrožij Ignalina, Utena, Zarasai in Švenčionys na vzhodu države in izdali rumeno opozorilo. Opozorilo so kasneje razširili tudi na prestolnico Vilno in širšo regijo, kjer je veljal rdeč alarm. Nekaj pred 11. uro so ga preklicali, navaja javna radiotelevizija LRT.

Aktivirali so tudi Natov sistem za varovanje zračnega prostora nad baltskimi državami, da bi prestregel dron, je sporočilo obrambno ministrstvo Litve. Od kod je dron priletel, še ni uradno potrjeno.

V času alarma so za eno uro zaprli letališče in ustavili železniški promet, tudi potniki so odšli v zaklonišča.

Opozorilo so prejeli tudi v stavbi parlamenta v Vilni. Poslanci so se zatekli v klet stavbe. Opozorilo so naslovili tudi na predsednika Gitanasa Nausedo, predsednico vlade Ingo Ruginiene.

Preberi še Dron v zračnem prostoru Latvije: aktivirali Natova bojna letala

V Estoniji prvič sestrelili brezpilotnik

Iz Estonije, ki je prav tako članica EU in Nata, pa so v torek zvečer sporočili, da so prvič doslej sestrelili dron, ki je vstopil v njihov zračni prostor. Estonski obrambni minister Hanno Pevkur je v pogovoru za estonsko televizijo sestrelitev drona, ki so jo izvedla letala zveze Nato, zagovarjal kot ustrezno in upravičeno odločitev.

"Kot vedno smo pretehtali različne dejavnike - kako velika je nevarnost za naseljena območja, katere možnosti odziva so na voljo," je dejal. Na podlagi te ocene so nato sprejeli odločitev, da ga sestrelijo. Za to so se po njegovih besedah odločili tudi zato, ker so ocenili, "da bo stranska škoda minimalna ali pa je sploh ne bo". Tako je tudi bilo, saj je dron strmoglavil nekaj sto metrov od stanovanjske stavbe, je dodal.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa domnevajo, da je bil dron ukrajinski in da je bil usmerjen proti ciljem v Rusiji. Po besedah Pevkurja še vedno preiskujejo, ali je bil oborožen. Opozoril pa je, da je v vsakem dronu gorivo in da zato predstavlja nevarnost ne glede na to, ali je opremljen z bojno glavo ali ne.

