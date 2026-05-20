Alarm v Litvi: zaznali sumljiv dron, ljudi poslali v zaklonišča

"Takoj se zatecite na varno mesto, poskrbite za svoje bližnje in počakajte na nova navodila," je med drugim pisalo v opozorilu, ki so ga prejeli na mobilne telefone. "Če opazite nizko leteč, sumljiv ali nevaren objekt, se mu ne približujte in pokličite 112. O koncu nevarnosti vas bomo obvestili," je nato javila še vojska.

Aktivnost dronov so najprej zaznali ob meji, v bližini okrožij Ignalina, Utena, Zarasai in Švenčionys na vzhodu države in izdali rumeno opozorilo. Opozorilo so kasneje razširili tudi na prestolnico Vilno in širšo regijo, kjer je veljal rdeč alarm. Nekaj pred 11. uro so ga preklicali, navaja javna radiotelevizija LRT.

Aktivirali so tudi Natov sistem za varovanje zračnega prostora nad baltskimi državami, da bi prestregel dron, je sporočilo obrambno ministrstvo Litve. Od kod je dron priletel, še ni uradno potrjeno.

V času alarma so za eno uro zaprli letališče in ustavili železniški promet, tudi potniki so odšli v zaklonišča.

Opozorilo so prejeli tudi v stavbi parlamenta v Vilni. Poslanci so se zatekli v klet stavbe. Opozorilo so naslovili tudi na predsednika Gitanasa Nausedo, predsednico vlade Ingo Ruginiene.