Alarm v predoru pod Rokavskim prelivom: 'Bilo je kot v grozljivki'

Potniki, ki so iz angleškega Folkestona potovali v francoski Calais, so morali prevozno sredstvo skupaj s svojimi avtomobili na njem zapustiti in se kar peš odpraviti na evakuacijsko pot po servisnem tunelu. Po spletu so že zaokrožili posnetki večje skupine ljudi, ki v vrsti hodi po tem pomorskem predoru.

Kaj točno se je v torek popoldan dogajalo v najdaljšem podvodnem predoru na svetu, ki z železniško povezavo nudi prevoz med Otokom in celino, še ni znano. Po prvih informacijah naj bi se tam alarm okoli 17.30 ure sprožil zaradi okvare vlaka.

Po okvari so v tunelu več ur čakali na nadomestni prevoz, nazadnje pa je ponje le prišel vlak in jih odpeljal nazaj do angleškega Kenta, poroča BBC.

'Bilo je kot v grozljivki'

"Servisni predor je bil strašljiv," je povedala 37-letna Sarah, ena izmed potnic. "Bilo je kot v grozljivki, samo hodili smo v neznano in nihče ni vedel, kaj se dogaja. Pod morjem smo stali v dolgi vrsti," je tudi povedala.

"Ena izmed žensk je glasno jokala, spet druga je med evakuacijo doživela panični napad. Več ljudi je bilo v hudih skrbeh, zajemala nas je panika. V tunelu smo čakali skoraj pet ur," je povedal eden izmed potnikov, ki ni želel biti imenovan. Več potnikov se je tudi pritožilo nad komunikacijo prevoznika Le Shuttle.

S komunikacijo so bili nezadovoljni tudi tisti, ki so na prevoz čakali nad vodo, saj so nastale daljše zamude, pred vstopnimi točkami pa večja gneča.