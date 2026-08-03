Alarm v tokijskem živalskem vrtu: zaradi vročine poginile tri levinje

Tri levinje, stare med tremi in 15 leti, so med torkom in nedeljo poginile v živalskem vrtu Tama v mestu Hino pri Tokiu. Obdukcije so pokazale, da so vse trpele zaradi hude dehidracije in odpovedi več organov, pristojni zato menijo, da je bil vzrok smrti vročinski udar.

Živalski vrt je imel še prejšnji mesec skupno 16 levov, od tega pet samcev in enajst samic, starih od enega do 20 let. Zaradi ekstremnih temperatur, ki trajajo že od sredine julija, je zdravstvene težave razvilo deset levov. Pri številnih so opazili izgubo apetita in zmanjšano aktivnost, zato so morali začeti veterinarsko zdravljenje.