Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Alarm v tokijskem živalskem vrtu: zaradi vročine poginile tri levinje

Tokio, 03. 08. 2026 16.08 pred 6 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Levinje - video živalskega vrta Tokio

V živalskem vrtu Tama v Tokiu so v manj kot tednu dni poginile tri levinje, za katere veterinarji domnevajo, da so umrle zaradi vročinskega udara. Dolgotrajen vročinski val je prizadel tudi druge leve, več živali pa ostaja na zdravljenju.

Tri levinje, stare med tremi in 15 leti, so med torkom in nedeljo poginile v živalskem vrtu Tama v mestu Hino pri Tokiu. Obdukcije so pokazale, da so vse trpele zaradi hude dehidracije in odpovedi več organov, pristojni zato menijo, da je bil vzrok smrti vročinski udar.

Živalski vrt je imel še prejšnji mesec skupno 16 levov, od tega pet samcev in enajst samic, starih od enega do 20 let. Zaradi ekstremnih temperatur, ki trajajo že od sredine julija, je zdravstvene težave razvilo deset levov. Pri številnih so opazili izgubo apetita in zmanjšano aktivnost, zato so morali začeti veterinarsko zdravljenje.

Živalski vrt v Tokiu
Živalski vrt v Tokiu
FOTO: Enex

Vodstvo živalskega vrta je zaradi razmer že 23. julija zaprlo razstavo levov za obiskovalce. Trenutno so v slabem zdravstvenem stanju še ena levinja in dva leva, ki ostajajo pod veterinarskim nadzorom.

V živalskem vrtu Tama leve vzrejajo in razstavljajo že od leta 1964. Po navedbah predstavnika tokijske mestne uprave se doslej še nikoli ni zgodilo, da bi levi v tem živalskem vrtu poginili zaradi vročine.

Tokio živalski vrt vročina levinje
Caszazemljo V Indiji zaradi vročine že 77 mrtvih, v iskanju vode se je utopilo več živali ...
24ur.com 'Kot bi gnezdili v pečici': mladički hudournikov iz gnezd bežijo v smrt
Caszazemljo Peklenski vročinski valovi: z dreves padajo poginule opice, zaprte šole ...
24ur.com Tudi našim štirinožnim prijateljem je vroče
24ur.com Nevarna vročina zahtevala tisoče življenj, kako se zaščititi?
24ur.com Ekstremna vročina v Italiji: Živalski vrtovi z ledenimi poslasticami
Dominvrt.si Vročinski udar pri živalih: prepoznajte znake in ukrepajte
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8
03. 08. 2026 19.48
A bejž no,ja pol je pa res vroče
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897