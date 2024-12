Albanci v Severni Makedoniji streljali iz avtomatskih pušk, zažgali zastavo Severne Makedonije ...

Na stotine ljudi se je pozno v četrtek udeležilo praznovanja v Skopju in drugih makedonskih mestih. V Skopju so strgali, raztrgali in zažgali najmanj eno zastavo Severne Makedonije. Lokalni mediji poročajo, da so ljudje, ki so sodelovali na proslavi, iz avtomatskih pušk streljali v zrak. Pri tem naj ne bi bil poškodovan nihče.

Ravnanje je vzbudilo ostre odzive lokalnih oblasti. Makedonski notranji minister Panče Toškovski je povedal, da osumljence, med katerimi je več mladoletnikov, čaka obtožba razpihovanja narodnega, rasnega in verskega sovraštva, razdora in nestrpnosti. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do pet let zapora.

Sredi BTC ovirali promet, plapolale albanske zastave, odmevali streli

Tudi v ljubljanskem BTC se je v četrtek zbrala množica ljudi, ki je povzročala kršitve javnega reda in miru. Na območju BTC Ljubljana se je po podatkih Policije zbralo večje število oseb ter večje število vozil, ki so vozila po območju BTC, posamezniki pa so imeli pri sebi zastave in uporabljali pirotehniko.