Albanec zvezal rjuhe in še četrtič pobegnil iz zapora

Splezal je čez zaporniški zid in izginil. Preiskovalci pregledujejo posnetke varnostnih kamer, policija pa intenzivno preiskuje območje okoli Milana, kot poroča italijanski časnik La Repubblica .

Kot poročajo albanski mediji, je Toma Taulant še četrtič uspešno pobegnil iz zapora. Tokrat mu je uspelo uiti iz italijanskega zapora Opera. Prerezal je rešetke na oknu svoje celice, nato pa se je s pomočjo rjuh, zvezanih v vozle, spustil na notranje dvorišče zapora.

Taulant je prvič pobegnil leta 2009 iz zapora v Terniju, leta 2013 mu je uspelo pobegniti iz zapora v Parmi, nato pa so ga ponovno ujeli v Belgiji. Tretjič je pobegnil leta 2015, zdaj pa je sledil še četrti pobeg iz zapora.

Sindikalni predstavniki italijanskih zaporniških paznikov opozarjajo, da takšni primeri jasno kažejo na dolgotrajne težave v sistemu. Zapor Opera je izjemno prenatrpan, saj je v kapacitetah za 918 mest nastanjenih več kot 1300 zapornikov.

Policija preiskuje tudi verjetnost, da je imel Taulant zunanjo pomoč, a zaenkrat tega niso potrdili. Italijanski mediji pa poročajo o nujnosti reforme kazenskega sistema, da bi preprečili takšne incidente v prihodnosti.