Tujina

Albanec zvezal rjuhe in še četrtič pobegnil iz zapora

Milano, 08. 12. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D. S.
Komentarji
19

V Milanu iščejo 41-letnega Albanca Toma Taulanta, ki mu je četrtič uspelo pobegniti iz strogo varovanega zapora Opera. Prvič je pobegnil leta 2009 iz zapora v Terniju, leta 2013 mu je uspelo pobegniti iz zapora v Parmi, nato pa so ga ponovno ujeli v Belgiji, a je vnovič pobegnil leta 2015.

Kot poročajo albanski mediji, je Toma Taulant še četrtič uspešno pobegnil iz zapora. Tokrat mu je uspelo uiti iz italijanskega zapora Opera. Prerezal je rešetke na oknu svoje celice, nato pa se je s pomočjo rjuh, zvezanih v vozle, spustil na notranje dvorišče zapora.

Splezal je čez zaporniški zid in izginil. Preiskovalci pregledujejo posnetke varnostnih kamer, policija pa intenzivno preiskuje območje okoli Milana, kot poroča italijanski časnik La Repubblica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Taulant je prvič pobegnil leta 2009 iz zapora v Terniju, leta 2013 mu je uspelo pobegniti iz zapora v Parmi, nato pa so ga ponovno ujeli v Belgiji. Tretjič je pobegnil leta 2015, zdaj pa je sledil še četrti pobeg iz zapora.

Sindikalni predstavniki italijanskih zaporniških paznikov opozarjajo, da takšni primeri jasno kažejo na dolgotrajne težave v sistemu. Zapor Opera je izjemno prenatrpan, saj je v kapacitetah za 918 mest nastanjenih več kot 1300 zapornikov.

Policija preiskuje tudi verjetnost, da je imel Taulant zunanjo pomoč, a zaenkrat tega niso potrdili. Italijanski mediji pa poročajo o nujnosti reforme kazenskega sistema, da bi preprečili takšne incidente v prihodnosti.

toma taulant pobeg zapor italija opera
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Free_Palestine
08. 12. 2025 10.18
Če ga dobijo bo še petič pobegnil.
ODGOVORI
0 0
GhostWithAxe
08. 12. 2025 10.17
Zanimivo kake vse zanimive teme - recimo ko je fant pustil svoje dekle umreti na gori - zaklenete komentiranje. Dajmo se ze nekrat pogovarjat o vplivu toksicnih feministk in woke kulture na to kaksne nesposobne moske s eproducira in kaksne napacne in nesposobne moske si izbirajo punce.
ODGOVORI
0 0
Lens
08. 12. 2025 10.11
Definitivno so rjuhe predobre.
ODGOVORI
0 0
oježeš
08. 12. 2025 10.11
+1
Za take se najde hitro rešitev. Veriga na nogo.
ODGOVORI
1 0
Modridirka?22
08. 12. 2025 10.10
+4
Iz našega hotela nebi hotu zbežat. Kje je predober…
ODGOVORI
4 0
wsharky
08. 12. 2025 10.06
+4
če bi bil v slovenskem zaporu, se kaj takega ne bi moglo zgodit
ODGOVORI
4 0
bazilika555
08. 12. 2025 10.11
+2
ha, ha...!
ODGOVORI
2 0
Ricinus
08. 12. 2025 10.06
+0
Kako je četrtič uspešno pobegnil, če so ga vedno ujeli in je šel nazaj sedet. Mogoče je pa sedaj prvič uspešno ...
ODGOVORI
1 1
oježeš
08. 12. 2025 10.12
+1
Moraš računati, da je pobegnil iz strogo varovanega zapora.
ODGOVORI
1 0
kladivo
08. 12. 2025 10.04
+4
Dober je nimas kaj 4krat jim je vsel vrjetno bo se petic. se film bodo o njem posneli 🤣
ODGOVORI
4 0
Kuki_9
08. 12. 2025 10.02
-1
Ne me napi...vat, rešetke so iz jekla in se ne morejo prerezat, žaganje rešetk pa bi valda slišali
ODGOVORI
1 2
SpamEx
08. 12. 2025 10.02
-2
Bi se z Janšo poštekala v Sahari
ODGOVORI
3 5
Na novo
08. 12. 2025 09.58
+1
Begunec...
ODGOVORI
1 0
sivabrada
08. 12. 2025 09.58
+1
Onemu Avsrijcu bi morali soditi za nakepni umor svojega deleta na Grossglocknerju.
ODGOVORI
1 0
graf
08. 12. 2025 09.58
+6
ja , zelo STROGO varovan zapor 😄 😁 😆 😅
ODGOVORI
6 0
graf
08. 12. 2025 10.02
... mi ki nimamo prostorskih omejitev imamo 1000 in eno misel , tisti pa ki niso na svobodi imajo eno samo ...
ODGOVORI
0 0
bb5a
08. 12. 2025 09.27
+13
Tega bi lahko v Italiji najel policaji, da testira kako lahko je pobegniti iz zapora... očitno je ekspert. Bi mel službo in se ne bi rabu ukvarjat s kriminalom.
ODGOVORI
13 0
RATO
08. 12. 2025 09.17
+9
Človek ima med drugim tudi problem z klavstrofobijo in vi tega nočete razumet 😏
ODGOVORI
9 0
bazilika555
08. 12. 2025 10.13
+1
dobra! To bi bila "olajševalna okoliščina..." a najbrž si ne bo mogel privoščiti tako dobrega odvetnika...
ODGOVORI
1 0
