Albanija bo za najmanj eno leto zablokirala TikTok

Premier je med srečanjem z učitelji, starši in psihologi dejal, da TikTok predstavlja barabo v soseski. "Blokirali ga bomo za eno leto in zagnali programe, ki bodo služili izobraževanju učencev in pomagali staršem," je dejal Edi Rama.

Blokado je Rama napovedal manj kot mesec dni po tem, ko je bil v pretepu v bližini šole v Tirani, ki se je začel s sporom na družbenih omrežjih, ubit 14-letni učenec, drugi pa ranjen. Umor je v državi sprožil razpravo med starši, psihologi in izobraževalnimi ustanovami o vplivu družbenih omrežij na mlade.