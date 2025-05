Albanija in Črna gora hitrejši na poti v EU

"Nimam fiksnega datuma. Zakaj 2030? In zakaj ne prej? Pristop je proces, ki temelji na zaslugah. Če države izpeljejo reforme, bi se lahko pridružile celo pred letom 2030," je dejal Costa. "Vendar se lahko spremenijo prav zasluge. Albanija in Črna gora sta očitno naprednejši od drugih držav," je še pojasnil.

Evropske institucije so pogosto navajale leto 2030 kot ciljni datum za prve pristope k EU, zlasti Albanije, Črne gore in Srbije. A je v Bruslju zdaj govora le o Albaniji in Črni gori.

"Ruska invazija na Ukrajino je pospešila pristopni proces Ukrajine in Moldavije, zato ni pošteno do držav Zahodnega Balkana, da jih prehitita Ukrajina in Moldavija, in to jih bo spodbudilo k hitrejšemu izvajanju reform," je za Euronews povedal na predvečer svoje diplomatske turneje po šestih državah Zahodnega Balkana.

Prva postaja predsednika Evropskega sveta bo Srbija, ki je že več mesecev v politični krizi. Isti dan bo obiskal tudi Bosno in Hercegovino, preden se bo v sredo srečal z voditeljema držav in vlad Črne gore in Kosova.