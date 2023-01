Albanija na jugu države gradi letališče, aktivisti protestirajo

Zaščitena pokrajina Vjosa-Narta, ki leži blizu albanske obale Jadranskega morja, je pomemben habitat mednarodnega pomena za ptice, ki letijo iz Afrike v severno Evropo in nazaj. To pot vsako leto preleti več kot 200 vrst ptic, med katerimi jih je kar 33 na seznamu ogroženih vrst in gnezdijo izključno v tej pokrajini.

Kljub temu albanske oblasti pet kilometrov od jadranske obale z nedotaknjenimi peščenimi plažami gradijo letališče, s katerim želijo spodbuditi turizem. "Tisti, ki mislijo, da bo to letališče prineslo razvoj, se motijo," je na protestu dejal turistični vodič Alben Kola, ki je protestiral skupaj z več kot sto aktivisti in opozoril, da bo v resnici prineslo le uničenje.