Tujina

Prva AI-ministrica v albanski politiki: sončni žarek umetne inteligence

Tirana, 11. 09. 2025 15.30 | Posodobljeno pred 54 minutami

L.M.
24

Albanija je kot prva država na svetu imenovala ministrico, ki ni človek, temveč umetna inteligenca. Virtualna ministrica Diella, katere ime v albanščini pomeni sončni žarek, bo po napovedih premierja Edija Rame prevzela vodenje javnih naročil, področja, ki je v državi že dolgo obremenjeno s korupcijo.

Na četrtkovem zasedanju Socialistične stranke v Tirani je Edi Rama oznanil, kateri ministri bodo dobili mandat in kateri bodo ostali za še en mandat, ob tem je predstavil tudi Diello, prvo "pikselsko" članico vlade. "Diella je prva članica, ki ni fizično prisotna, ampak jo je virtualno ustvarila umetna inteligenca," je po poročanju Politica dejal premier in dodal, da bo odgovorna za vse postopke javnih naročil. 

Edi Rama
Edi Rama FOTO: AP

Odločitve o razpisih bodo sprejete "izven ministrstev" in v rokah Dielle, ki je "uslužbenka javnih naročil." Rama je povedal, da bo postopek "postopen", vendar bo Albanija postala država, kjer bodo javni razpisi "100-odstotno nepodkupljivi in kjer bodo vsa javna sredstva, ki gredo skozi razpisni postopek, 100-odstotno pregledna."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Diella je sicer že poznana albanskim državljanom kot obraz platforme e-Albania, ki omogoča dostop do večine državnih storitev prek spleta. Njena podoba se kaže v obliki mlade ženske, oblečene v tradicionalno albansko nošo, poroča Politico.

 Diella bo ocenjevala ponudbe in imela pravico, da "zaposli talente z vsega sveta," hkrati pa bo odpravljala "strah pred predsodki in togostjo administracije."

Umetna inteligenca
Umetna inteligenca FOTO: Shutterstock

 Uvedba virtualne ministrice prihaja v času, ko se Albanija pripravlja na vstop v Evropsko unijo do leta 2030. Bruselj državo redno opozarja na nujnost boja proti korupciji, posebej na področju javnih naročil, poroča Politico. Rama, ki je letos osvojil zgodovinski četrti mandat, verjame, da bo prav umetna inteligenca pomagala zagotoviti prelomnico na poti k članstvu v EU.

umetna inteligenca Albanija ministrica javna naročila
11. september ... 1973

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bojan71
11. 09. 2025 17.08
+1
Pri nas v Sloveniji si ji sfuzla od vseh taksnih in drugacnih postopkov. Pa ce pregleda 1 mil podatkov v sekundi za nase patrone prepocasna!!!
ODGOVORI
1 0
Watchy
11. 09. 2025 17.08
+3
Poka po šivih in tudi do sem bo prišlo. Ker ima svet enistavno dovolj cerkvenih desničarjev ki nam prodajajo in omejujejo vodo hrano, elektriko. Navleki so nas na kapitalizem sedaj pa denarja ne dajo. Hvala bogu se svet prebuja in vse manj ljudi hodi v cerkev.
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
11. 09. 2025 17.07
-1
Nasa FaTa bo pa v burki sam inteligence bo pa bolj malo, ceprav bo umetna.
ODGOVORI
0 1
Fluxx
11. 09. 2025 17.05
+1
Predstavljamo jAInez, najboljšeg predsednika vlade v sodobni zgodovini. Umeten, inteligenten, prisoten povsod. Z aplikacijo GRIMS tudi na vaših pametnih telefonih, kjer bo vedno na voljo. Za vse ki hočejo nekaj več pa se bo dalo kupiti še paket Hojs, Mahnić in Godec. Več o paketih kmalu. PRAVNO OBVESTILO: jAInez bo gledal kaj delate, jeste, gledate in kdaj hodite na stranišče. Gre zgolj za vašo varnost.
ODGOVORI
1 0
galeon
11. 09. 2025 17.04
+3
Sem do zdaj mislil, da so amerikanci najbolj neumen narod. Zdaj vidim da se motim.
ODGOVORI
3 0
crazyHorse
11. 09. 2025 16.59
+1
AI se je naucil od perdhodnih situacij, torej je korupcija v osnovi tega AI :D
ODGOVORI
2 1
LeviTUMOR
11. 09. 2025 16.57
-2
Ai je treba "nastimat" tako, da bo NUJNO desno sredinska, nikakor leva, potem bi bilo še najbolje za narod.
ODGOVORI
2 4
LeviTUMOR
11. 09. 2025 16.55
+1
Nevem točno kaj si mislit o tem. Če gledaš zdaj ai videe na youtube-u, se skoraj ne dajo več razlikovat od resničnih, tok so napredovali in to je zelo zaskrbjujoce, ker se bo take stvari lahko zelo zlorabljajo ( levicarji podtaknili umore itd.), kar se pa vodenja drzave tice.. Nevem počakajmo da vidimo kako se bo ta izcimilo, ce bo ok, pomeni da lahko tisti trenutek zamenjamo celotno trenutno nesposobno lopovsko koalicijo.
ODGOVORI
4 3
Gorje
11. 09. 2025 16.55
+1
Sam naša bi mogla imeti gorenjsko avbo na glavi.🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
11. 09. 2025 16.52
+4
A se jo da prepricat da naj poklice vse svoje sonarodnjake nazaj v njihov raj?
ODGOVORI
5 1
cirenij
11. 09. 2025 17.09
Ja, bilo bi dobro.
ODGOVORI
0 0
Watchy
11. 09. 2025 16.52
+5
Orban nosi šal velike madzarske kjer je pol srbije gor med tem ko je erdogan dvignil marinet in razglasil beograd za turški harem.. Poslušite vsi od točka ulazak u harem.
ODGOVORI
6 1
Pamir
11. 09. 2025 17.06
-1
Pol Hrvaške z obalo Orban, Erdogan je osvojil Dunaj zahodno in severno Evropo, Srbijo Hrvaško ne bo
ODGOVORI
1 2
Samo navijač
11. 09. 2025 16.50
+1
Hm ??? Tole je pa edina dobra od teh tam spodaj. Kaj cakamo!!! Takoj kopirat in ze v tem mandatu UI zdravstveni minister. V tem primeru bodo pa stevilke zeeeeelooooo javne in transparentne. In tako se znebis enega potencijalnega lopova.
ODGOVORI
2 1
progresivnidaveknastanovanja
11. 09. 2025 16.52
-3
In stotih pod lopovov
ODGOVORI
0 3
LeviTUMOR
11. 09. 2025 16.46
+0
Albania nima kej za iskat v EU, prav tako bolgari in balkani. To je tretji svet.
ODGOVORI
4 4
Lolo Ruru
11. 09. 2025 16.45
-3
Zakaj misliš, da je to dobro? Pustiti umetni inteligenci, da nadzoruje vlado. Volimo politike, ne umetne inteligence, ki so jo izdelali ameriški inženirji. To je samo poziv k prihodu Skyneta. Terminator 2
ODGOVORI
1 4
Con-vid 1984
11. 09. 2025 16.44
+0
A ne bi blo bolš da na to mesto kakšnega šar planica postavijo?
ODGOVORI
2 2
Hind Rajab v spomin
11. 09. 2025 16.43
-2
lepo lepo...podatke bo vnašal edi ..ki je slučajno kolega bivšega komunista lažnivega janše...tako da korupcije definitivno ne bo...ker je diela ali dila nepodkupljiva...
ODGOVORI
3 5
LeviTUMOR
11. 09. 2025 16.46
+0
Islam = hamas
ODGOVORI
4 4
Hind Rajab v spomin
11. 09. 2025 16.52
-4
hamas je produkt Izraela za boj proti plo in arafatu...Judi, katoliki in muslimani so bratje po abrahamu...koran omeni Jezusa Kristusa večkrat kot tora...itd...
ODGOVORI
1 5
galeon
11. 09. 2025 16.41
+3
So dokazal kako neumen narod so.
ODGOVORI
7 4
Hind Rajab v spomin
11. 09. 2025 16.53
+0
ne...usa in vb kako zločinski so .
ODGOVORI
2 2
