Prva AI-ministrica v albanski politiki: sončni žarek umetne inteligence

Na četrtkovem zasedanju Socialistične stranke v Tirani je Edi Rama oznanil, kateri ministri bodo dobili mandat in kateri bodo ostali za še en mandat, ob tem je predstavil tudi Diello, prvo "pikselsko" članico vlade. "Diella je prva članica, ki ni fizično prisotna, ampak jo je virtualno ustvarila umetna inteligenca," je po poročanju Politica dejal premier in dodal, da bo odgovorna za vse postopke javnih naročil.

Odločitve o razpisih bodo sprejete "izven ministrstev" in v rokah Dielle, ki je "uslužbenka javnih naročil." Rama je povedal, da bo postopek "postopen" , vendar bo Albanija postala država, kjer bodo javni razpisi "100-odstotno nepodkupljivi in kjer bodo vsa javna sredstva, ki gredo skozi razpisni postopek, 100-odstotno pregledna."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Diella je sicer že poznana albanskim državljanom kot obraz platforme e-Albania, ki omogoča dostop do večine državnih storitev prek spleta. Njena podoba se kaže v obliki mlade ženske, oblečene v tradicionalno albansko nošo, poroča Politico.

Diella bo ocenjevala ponudbe in imela pravico, da "zaposli talente z vsega sveta," hkrati pa bo odpravljala "strah pred predsodki in togostjo administracije."