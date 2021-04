Z 'letečo' brco junaško preprečil pokol v središču Tirane

Prizori dogajanja na Skenderbegovem trgu v središču albanske prestolnice Tirana so hitro zakrožili po svetovnem spletu. Na dan parlamentarni volitev, ki potekajo v napetem vzdušju, je 32-letni voznik osebnega avtomobila poskušal zapeljati v množico, ki se je zbrala v središču mesta. Divjanje, ki bi se lahko spremenilo v ulični masaker, pa je zaustavil 22-letni Klodian Elqeni , ki je z 'letečo' brco skozi okno avtomobila kakor v borilnem filmu zaustavil voznika.

Kot je povedal v izjavi za Klan News, se je z družino odpravil na sprehod in kavo, nato pa je opazil vozilo, ki je divjalo po trgu. "Vedel sem, da moram nujno posredovati, ko se videl, da so ogroženi ljudje, med katerimi je bilo mnogo otrok. Odločil sem se tvegati, ker sem ocenil, da se splača rešiti ljudi."

Klodiana je sprejel tudi albanski premier Edi Rama, ki se mu je zahvalil za herojsko potezo.

Politični konflikt vAlbaniji se ni pomiril niti ob izbruhu pandemije covida-19. Decembra lani so v Tirani izbruhnili celo izgredi, ko je policija zaradi nespoštovanja omejitvenih ukrepov ubila mladeniča. Več ljudi je bilo ranjenih, protestnike pa je pomiril šele odstop notranjega ministra Sanderja Lleshaja.

Nov incident se je zgodil minulo sredo, ko so se v kraju Elbasan južno od Tirane spopadli podporniki socialistov in demokratske stranke. Ubit je bil privrženec socialistov, še en pa ranjen. Ranjena sta bila tudi dva podpornika demokratov. Smrtonosni strel naj bi sprožil telesni stražar enega od kandidatov demokratske stranke.

Na današnjih parlamentarnih volitvah v Albaniji je do 13. ure glas oddalo 31 odstotkov volilnih upravičencev, kar je pet odstotnih točk več kot na volitvah pred štirimi leti, je sporočila volilna komisija. Volitve leta 2017 so se končale z rekordno nizko 45-odstotno volilno udeležbo.

Na volitvah v eni najrevnejših evropskih držav se znova spopadajo stari rivali - vladajoči socialisti (PS) Edija Rame in opozicijski demokrati (PD) Lulzima Bashe. Slednje podpira še Gibanje za socialistično integracijo (LSI), ki ga vodi Monika Kryemadhi, in 12 manjših strank, ki skupaj tvorijo Zavezništvo za spremembe. To bi lahko bilo na koncu tudi odločilno za spremembo vlade v Tirani.

Kdo bo po koncu volitev slavil, je težko napovedovati, saj relevantnih javnomnenjskih anket ni. Rama upa, da mu bo uspelo dobiti najmanj 71 sedežev v 140-članskem parlamentu v Tirani. Če mu ne bo, pa ne bo "sestavljal vlade iz obupa", je dejal po poročanju albanskih medijev.