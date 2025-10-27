Svetli način
Tujina

Rama: Albanska AI ministrica Diella noseča s 83 otroki

Tirana, 27. 10. 2025 19.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Prva ministrica za umetno inteligenco je po besedah albanskega premierja Edija Rame noseča. Kot pravi, bo Diella kmalu rodila 83 otrok. Rama je dejal, da bodo ministričini potomci virtualni asistenti, dodeljeni 83 poslancem vladajoče Socialistične stranke.

Diella, albanska ministrica za umetno inteligenco, se je rodila januarja, ko je bila predstavljena kot virtualni asistent na spletnem portalu albanske vlade. Besedilni klepetalni robot Diella odgovarja na vprašanja in pomaga ljudem ter podjetjem pridobiti državne dokumente na platformi e-Albanija. Njenih 83 otrok, ki jih je napovedal albanski premier Edi Rama, naj bi služilo v pomoč poslancem vladajoče albanske Socialistične stranke.

Albanska ministrica za umetno inteligenco Diella
Albanska ministrica za umetno inteligenco Diella FOTO: Profimedia

Diello je razvila Nacionalna agencija za informacijsko družbo skupaj z Microsoftom. Gre za velik jezikovni model, vrsto nevronske mreže, ki se uči veščin z analizo ogromnih količin besedila z vsega interneta. Diella 2.0 je bila predstavljena nekaj mesecev pozneje: dodali so ji glasovno funkcijo in animiran avatar v tradicionalni albanski obleki.

Albanski uradniki še niso razkrili, kaj točno poganja Diello. Pojasnili so le, da uporablja najnovejše modele in metode umetne inteligence. Njeno ime sicer ni bilo navedeno na seznamu kabineta, ki ga je 15. septembra potrdil albanski predsednik Bajram Begaj, saj je za vzpostavitev virtualne ministrice v celoti odgovoren Rama.

V videoposnetku, ki je nagovoril albanski parlament, je Diella dejala: "Nisem tukaj, da bi nadomeščala ljudi, ampak da bi jim pomagala."

Albanska ministrica za umetno inteligenco Diella
Albanska ministrica za umetno inteligenco Diella FOTO: Profimedia

Pravice in pristojnosti tovrstnih algoritmov so predmet številnih sodniških polemik. Zakonodajalci v ameriški zvezni državi Ohio so sicer sprejeli prepoved porok z algoritmom umetne inteligence in sisteme obravnavali kot nečuteče entitete. V skladu s predlaganim zakonom sistemi umetne inteligence ne morejo imeti v lasti dom, upravljati bančnega računa ali delati v podjetju.

albanija ministrica otroci umetna inteligenca ui rama
