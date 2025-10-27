Rama: Albanska AI ministrica Diella noseča s 83 otroki

Diella , albanska ministrica za umetno inteligenco, se je rodila januarja, ko je bila predstavljena kot virtualni asistent na spletnem portalu albanske vlade. Besedilni klepetalni robot Diella odgovarja na vprašanja in pomaga ljudem ter podjetjem pridobiti državne dokumente na platformi e-Albanija. Njenih 83 otrok, ki jih je napovedal albanski premier Edi Rama , naj bi služilo v pomoč poslancem vladajoče albanske Socialistične stranke.

Diello je razvila Nacionalna agencija za informacijsko družbo skupaj z Microsoftom. Gre za velik jezikovni model, vrsto nevronske mreže, ki se uči veščin z analizo ogromnih količin besedila z vsega interneta. Diella 2.0 je bila predstavljena nekaj mesecev pozneje: dodali so ji glasovno funkcijo in animiran avatar v tradicionalni albanski obleki.

Albanski uradniki še niso razkrili, kaj točno poganja Diello. Pojasnili so le, da uporablja najnovejše modele in metode umetne inteligence. Njeno ime sicer ni bilo navedeno na seznamu kabineta, ki ga je 15. septembra potrdil albanski predsednik Bajram Begaj, saj je za vzpostavitev virtualne ministrice v celoti odgovoren Rama.

V videoposnetku, ki je nagovoril albanski parlament, je Diella dejala: "Nisem tukaj, da bi nadomeščala ljudi, ampak da bi jim pomagala."