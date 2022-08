Albanski tihotapci na TikToku: Zagotovite si mesto na begunskem čolnu

"Vsakodnevni prevozi od Skhoderja do Dunkirka. Za več informacij mi napišite zasebno sporočilo," je zapisano na enem izmed posnetkov. "Fantje so se ravnokar odpravili do Dunkirka. Hvala. Bog z vami. Če pohitite, si lahko zagotovite mesto, napišite nam zasebno sporočilo," se glasi drugi oglas.

Albanske tihotapske združbe so svoje storitve začele promovirati kar na družbenem omrežju TikTok. Na njem migrantom, ki želijo prečkati Rokavski preliv, ponujajo brezplačne avtobusne prevoze od južne Evrope do severne Francije. Pravijo, da gre za '100-odstotno varno potovanje, v svojih oglasih pa prikazujejo minibuse, s katerimi se podajajo na več kot 2000 kilometrov dolgo pot. Na posnetkih v albanščini pozivajo, naj se gledalci na pot prijavijo z zasebnim sporočilom.

Iz Albanije prijavljene begunce brezplačno odpeljejo do preprodajalskih združb v Franciji, ki jih pogosto vodijo iraški Kurdi. "Čolni pripadajo Kurdom, oni so tudi organizatorji. Albanci jim samo posodijo delovno silo," je povedal eden izmed neimenovanih albanskih beguncev. V Franciji begunci za približno 35 kilometrov dolgo plovbo čez Rokavski preliv Kurdom plačajo od 3500 do 5000 funtov (približno od 4100 do 6000 evrov) na osebo, kar je glede na pretekle zahtevane zneske zelo poceni, poroča The Telegraph.

Ker se cene prehodov znižujejo, se odpirajo novi trgi, eden izmed teh je ravno albanski. "Albanci to počnejo zaradi denarja. V državi divja huda revščina, prebivalci bežijo proti boljšemu življenju, zaposlitvi," je povedal vir. Večina pretihotapljenih Albancev vseeno konča na trgu z delom na črno, predvsem v gradbeništvu. "Nekateri, predvsem mladi moški, pa padejo v kriminal in delajo v farmah za gojenje marihuane. Samo tako lahko odplačajo svoj dolg dragega prečkanja preliva," je tudi dodal.

Ustavili 27 čolnov, na vsakem je bilo 50 ljudi, od tega je bilo 40 odstotkov Albancev

Britansko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so v ponedeljek, 22. avgusta, postavili nov dnevni rekord števila migrantov, ki so prečkali Rokavski preliv. V enem dnevu je preliv s čolni prevozilo 1295 beguncev, od tega jih je bilo 40 odstotkov iz Albanije. Kraljeva mornarica in britanska obmejna kontrola sta zaustavili 27 čolnov, na vsakem je bilo približno 50 ljudi. Prejšnji rekord so postavili novembra lani, ko je preliv v enem dnevu prečkalo 1185 beguncev. Po zadnjih podatkih se je letos število beguncev, ki so prepluli Rokavski preliv podvojilo, britanske mejne kontrole so presegle že več kot 22.500 ljudi. V Avgustu je britanske obale doseglo več kot 6500 migrantov, junija 3683.