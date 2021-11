Samica albatrosa, stara najmanj 70, let izvalila mladička

Wisdom je mladička izvalila v nacionalnem zatočišču za divje živali na manjšem ameriškem otoku Midway v severnem Tihem oceanu, in sicer 1. februarja, je sporočila ameriška služba za ribe in divje živali (USFWS). Wisdom sicer spada v rod Phoebastria immutabilis ter vrsto Laysan. Omenjeni albatrosi običajno živijo le med 12 in 40 let, a Wisdom so raziskovalci prvič identificirali leta 1956.

Oče mladička je Wisdomin partner, s katerim sta skupaj že od leta 2012, so povedali ameriški uradniki za divje živali. Albatrosi se običajno parijo vse življenje, vendar znanstveniki domnevajo, da je Wisdom v preteklosti imela druge partnerje, ki jih je preživela.