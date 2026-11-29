Za princem Albertom je naslednji na vrsti za prestol sin Jacques. A po monaški ustavi mora biti prestolonaslednik star vsaj 18 let, da lahko izvaja suverena pooblastila. Jacques, ki ima dvojčico Gabriello, ima trenutno 11 let in bo uradni mejnik dosegel šele decembra 2032. Če bi v tem obdobju princ Albert umrl ali ne bi mogel vladati, bi princesa Charlene postala regentka.

Princesa Charlene in njen sin Jacques, ki je prvi v vrsti za prestol. FOTO: Profimedia

Princ Albert je v izjavi pred monaškim državnim praznikom poudaril, da "ni razloga za zaskrbljenost", navaja People. "Kmalu bom star 69 let, princ Jacques pa je še mlad. A bodite prepričani, moj namen je preprosto mirno in transparentno predvideti prihodnost kneževine," je po poročanju medijev dodal Albert. Sprememba bo dokončno sprejeta do konca leta, ko bodo oblikovali nov suvereni odlok, s katerim bodo spremembe ureditve regentstva uradne tudi na papirju. Regentstvo bo tako zaupano njegovi ženi, 48-letni princesi Charlene, ki jo bo podpiral preoblikovani regentski svet, ki mu bo predsedovala.

Poroka kneza Alberta leta 2011 FOTO: Profimedia

Princ Albert se je s Charlene, nekdanjo južnoafriško plavalko, poročil leta 2011. 68-letnik ima še dva starejša otroka, ki pa nista v vrsti za nasledstvo. Iz kratkega razmerja z Američanko Tamaro Rotolo ima 34-letno hčer, z Nicole Coste, ki je princa spoznala, ko je delala kot stevardesa, pa 23-letnega sina.