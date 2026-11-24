"In vas bi prosil za malce manj sovraštva ..." To so zadnje besede nekdanjega srbskega predsednika, zdaj opozicijskega poslanca in vodje poslanske skupine Aleksandar Vučić – Srbija zmaguje (Srbska napredna stranka – SNS) Aleksandra Vučića.

Ker je prekoračil čas dveh minut, ki jih je imel na voljo za nastop, mu je novi predsednik srbske narodne skupščine Aleksandar Čupić namreč preprosto izklopil mikrofon.

Dogajanje v parlamentu so ujele tudi kamere. Vučić skuša še nekaj povedati, a se na posnetku vidi zgolj premikanje ustnic. Ko pogleda Čupića, ta skomigne z rameni in mu nakaže na uro. Vučić je sprva presenečen, a se nato pridružil skupnemu aplavzu. "To je tudi opozorilo za vse ostale – ko pretečeta dve minuti, lahko dokončate stavek, nato pa izklopim mikrofon," ob tem pojasni predsedujoči skupščini in doda, da eno pravilo velja za vse poslance. Vučić se nato vstane, slišati je, kako še nekaj želi povedati, nakar zapusti svoje mesto.