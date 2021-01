Aleksej Navalni aretiran ob vrnitvi v Moskvo

Le nekaj minut po pristanku v Moskvi so ruske oblasti na letališču Šeremetjevo aretirale opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Ta se je pet mesecev po zastrupitvi z živčnim strupom novičok in zdravljenju v Nemčiji vrnil v domovino. "To je najboljši dan v zadnjih petih mesecih," je novinarjem tik pred aretacijo povedal kritik predsednika Vladimirja Putina. Iz EU se medtem že vrstijo pozivi k izpustitvi Navalnega.

"Vsi me sprašujejo, ali me je strah. Ne bojim se. Vem, da bom zapustil letališče in odšel domov, ker imam prav in vse kazenske prijave proti meni so izmišljene," je ob pristanku dejal Aleksej Navalni. Opozicijski politik je bil prejšnji mesec uvrščen na zvezni seznam zaradi kršitev določil pogojne kazni, povezane s primerom goljufije. Navalni obtožbe označuje za politično motivirane. V uradni izjavi Zveznega urada za prestajanje zapornih kazni so v nedeljo popoldne sporočili, da bo po Navalni ostal pridržan do obravnave na sodišču konec meseca, poroča TASS. Po besedah njegove tiskovne predstavnice Kire Jarmiš in regionalnega koordinatorja Leonida Volkova je pridržan na policijski postaji v mestu Himki, severno od središča Moskve, in včeraj ni imel dostopa do svojega odvetnika.

Sredi avgusta letos je Navalni nenadoma zbolel na letu v Moskvo, dva dni kasneje so ga prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Laboratoriji v Nemčiji, Franciji in na Švedskem so potrdili zastrupitev z živčnim strupom novičok. Sledi so našli na plastenki z vodo v hotelu, kjer je Navalni bival. Prejšnji mesec so raziskovalni novinarji CNN in skupine Bellingcat identificirali tri agente Zvezne varnostne službe (FSB), ki so odpotovali v Tomsk, ko je tam bil tudi Navalni, posebna enota, v kateri je bi bil tudi strokovnjak za kemično orožje, pa naj bi mu sledila več let. Navalni je v telefonskem klicu pretental domnevnega agenta po imenu Konstantin Kudrjavcev, da je razkril podrobnosti operacije. Povedal mu je, da so novičok dali na njegove spodnje hlače, njega pa so poslali v Omsk, da je z oblačil Navalnega odstranil vse sledove živčnega strupa.

Sibirska veja notranjega ministrstva trdi, da so zdravniki, ki so ga zdravili dva dni, preden so ga prepeljali v Nemčijo, potrdili diagnozo, da je imel "motnje v presnovi ogljikovih hidratov in kronično vnetje trebušne slinavke".Prav tako niso potrdili diagnoze o zastrupitvi. Sledov strupa naj ne bi našli na njegovih oblačilih ali predmetih, ki so jih našli v njegovi hotelski sobi in v lokalu na letališču, kjer je bil pred odhodom v Moskvo. Ruski predsednik Vladimir Putin je zanikal vpletenost ruskih varnostnih sil v zastrupitev opozicijskega politika ter dodal, da"če bi varnostne službe želele ubiti Navalnega, bi dokončale delo".