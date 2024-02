Aleksej Navalni umrl v zaporniški koloniji

Zvezni pravosodni organi v Jamalo-nenški avtonomni oblasti so sporočili, da se je Aleksej Navalni "po sprehodu začel počutiti slabo, nato pa je hitro omedlel". Zdravniki so na mestu ugotovili smrt, potem ko so bili poskusi oživljanja neuspešni, poroča RT. Zvezni organi so napovedali napotitev komisije v zaporniško kolonijo, ki bo preiskala vzrok smrti.

Kot so že večkrat po aretaciji sporočili njegovi sodelavci in odvetniška ekipa, je bil Navalni v precej slabem zdravstvenem stanju že dalj časa. Njihove prošnje za njegovo premestitev oz. izpustitev iz zapora so oblasti večkrat zavrnile.

Navalni je veljal za glasnega kritika ruskega predsednika Vladimirja Putina in oblasti v Kremlju. Avgusta 2020 so ga v Nemčiji hospitalizirani zaradi zastrupitve z živčnim sredstvom Novičok. Navalni je trdil, da je za njegovo zastrupitvijo stal Putin. Zaradi tega so takrat EU, ZDA in Velika Britanija sprejele nekatere sankcije proti visokim ruskim uradnikom. Navalni se je v Rusijo vrnil v začetku leta 2021, oblasti pa so ga aretirale zaradi kršitve pogojnega izpusta na podlagi obsodbe iz leta 2014.

Navalni je bil nato obsojen na 2,5-letno zaporno kazen v koloniji v Vladimirski regiji. V tem času je prejel tudi nagrado Saharova za delo na področju boja za človekove pravice. Marca 2022 so ga obsodili na dodatnih devet let zapora zaradi poneverbe in nespoštovanja do sodišča. Njegovi sodelavci so decembra lani sporočili, da je Navalni izginil in bil več tednov nedosegljiv. Takrat je bil premeščen v kazensko kolonijo IK-3, ki se nahaja na območju nedanjega gulaga v Jamalo-nenški avtonomni oblasti.