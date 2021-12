Amazonova Alexa desetletnici predlagala izziv, ki bi lahko povzročil električni udar

Takrat je Amazanova Alexa predlagala tako imenovani izziv s kovancem, ki je približno pred enim letom krožil med najstniki po različnih družabnih omrežjih. Izkazal se je za zelo nevarnega, saj zaradi prevodnosti kovin lahko povzroči električni udar, požar in drugo škodo. "Lahko izgubiš prste na roki ali celo roko," je leta 2020 za časopis The Press pojasnil Michael Clusker , vodja gasilske postaje v Yorkshiru.

V službi za stike z javnostjo pri Amazonu so za BBC povedali, da so njihovi tehniki že posodobili zvočnega pomočnika. "Zaupanje strank je središče vsega, kar počnemo, in Alexa je zasnovana tako, da strankam zagotavlja točne, ustrezne in koristne informacije," so zagotovili.

"Takoj, ko smo izvedeli za to napako, smo ukrepali in jo odpravili," so še dodali.