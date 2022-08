Plačati mora štiri milijone: pokol označil za 'izmišljotino levičarjev'

Ameriškemu skrajnežu in radijskemu provokatorju Alexu Jonesu, je teksaško sodišče prisodilo kazen v višini dobrih štirih milijonov evrov. Jonesu so sodili zaradi obrekovanja staršev, leta 2012 pobitih otrok. Jones je namreč trdil, da je bil strelski pokol na osnovni šoli Sandy Hook, v kateri je umrlo 26 ljudi, izmišljotina levičarjev, ki želijo odpraviti pravico do orožja.

Tožilca Neil Heslin in Scarlett Lewis, starša umorjenega Jesseja Lewisa, sta radijskega voditelja Alexa Jonesa tožila zaradi širjenja neresnic o strelskem pokolu. Ker je Jones trdil, da je bilo streljanje "izmišljotina levih skrajnežev, ki si želijo odpraviti pravico do orožja" so starša Jonesovi privrženci nadlegovali in jima grozili z smrtjo. 12-članska porota, je tako po dvotedenskem sojenju odločila, da je Jones odgovoren za javno zanikanje pokola in za nadlegovanje, ki sta ju bila deležna starša umorjenega takrat šestletnega Jesseja Lewisa, poroča Reuters.

icon-expand Neil Heslin je na sodišču opisal dolga leta travme, najprej zaradi umora sina, potem pa še zaradi Jonesa, ki je s svojimi lažmi prepričal nestrpneže, da so staršem ubitih grozili z nasiljem. FOTO: AP

"Zelo smo zadovoljni s sodbo in se veselimo faze kaznovalne odškodnine, ki se začne jutri," je v dejal Kyle Farrar, odvetnik staršev. Jonesov odvetnik se na sodbo še ni odzval. Porotniki, ki so za Jonesovo krivdo glasovali v razmerju deset proti dva, bodo še naprej obravnavali zahtevo staršev za širjenje neresnic o strelskem pokolu. Za tožnika to pomeni, da bi lahko dobila dodatno odškodnino. "Če je motiv porotnikov njihova jeza na obtoženca, potem pogosto naknadno dodelijo še večjo kazen," je dejala sodna izvedenka Jill Huntley Taylor.

icon-expand Scarlett Lewis so Jonesovi privrženci grozili s smrtjo.

V sklopu zaključnih argumentov je odvetnik staršev poroto pozval, naj končno zaključijo nočno moro in Jonesa kaznujejo, ker se je okoristil s smrtjo njunega sina. Jonesov odvetnik Federico Reynal je v zaključnem govoru dejal, da je bilo Jonesovo poročanje neodgovorno, da pa ni kriv za nadlegovanje Jonesovih privržencev. Sojenje je potekalo v Teksasu, kjer imata sedež tudi Jonesova radijska in spletna postaja Infowars. Spomnimo, Alex Jones je na sojenju v sredo prvič javno priznal, da je bil pokol na osnovni šoli Sandy Hook resničen in da ne gre za propagando nasprotnikov orožja, kot je vsa leta trdil v svoji radijski oddaji. Pred tem se je na sojenju zagovarjal, da gre za pravico govora, ki je zagotovljena po prvem amandmaju k ameriški ustavi, in lahko govori, kar hoče. Dolga leta je svoje poslušalce prepričeval, da je pokol 20 otrok in šestih učiteljev izmišljotina levičarjev, ki želijo Američanom pobrati orožje. Otroci naj ne bi bili pobiti, starši pa so plačani igralci.

icon-expand Alex Jones je v sredo prvič priznal, da je bil pokol na osnovni šoli Sandy Hook resničen. FOTO: AP

V sredo pod prisego ni smel več lagati, na to ga je posebej opozorila sodnica, zato je priznal, da je bil pokol resničen. Starši pobitih ga tožijo skupaj z njegovim medijskim podjetjem z zvenečim imenom Sistemi svobode govora. "Nenamerno sem sodeloval v zadevah, ki so žalile čustva teh ljudi," je priznal Jones in dodal, da je lagal tudi okrog drugih množičnih strelskih pokolov. "On je začel s tem, jaz pa bom končal," je dejal Heslin, potem ko je na sodišču opisal dolga leta travme, najprej zaradi umora sina, potem pa še zaradi Jonesa, ki je s svojimi lažmi prepričal nestrpneže, da so staršem ubitih grozili z nasiljem. "Zdi se mi neverjetno, da moramo to početi. Da te moramo prositi, da ne lažeš, da te moramo kaznovati," je Heslin dejal Jonesu in ga vprašal, ali res misli, da je igralec.