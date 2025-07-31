Tujina
Ali danska prestolnica postaja evropski Las Vegas?
Zaradi liberalne zakonodaje glede sklepanja zakonskih zvez postaja Kobenhavn vedno bolj priljubljen pri mednarodnih parih, ki jim poroko doma onemogoča birokracija. Število zaljubljencev, ki Dansko obiščejo z namenom uradne potrditve njihove ljubezni, se je samo v petih letih skoraj podvojilo. Tako pa je v razcvetu tudi nova industrija posebnih agencij, ki za mladoporočence uredijo vsako podrobnost.
