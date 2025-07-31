Svetli način
Tujina

Ali danska prestolnica postaja evropski Las Vegas?

Kobenhavn, 31. 07. 2025 18.34 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Zaradi liberalne zakonodaje glede sklepanja zakonskih zvez postaja Kobenhavn vedno bolj priljubljen pri mednarodnih parih, ki jim poroko doma onemogoča birokracija. Število zaljubljencev, ki Dansko obiščejo z namenom uradne potrditve njihove ljubezni, se je samo v petih letih skoraj podvojilo. Tako pa je v razcvetu tudi nova industrija posebnih agencij, ki za mladoporočence uredijo vsako podrobnost.

Kobenhavn poroke danska
Zmaga Ukrajini ..
31. 07. 2025 20.43
Super. Samo ta dva s Poljske naj tudi rodit prideta raje v kakšno drugo DČ EU, ker na Poljskem so tako nori, da ji dohtarji ne bodo pomagali, niti če bi bila življenjsko ogrožena.
