Ali je ruska zastava v Pokrovsku samo zrežirana predstava?

Medtem ko se pogajanja o načrtu za konec ruske vojne proti Ukrajini nadaljujejo, Moskva naznanja zavzetje Pokrovska in Vovčanska. Kijev to zanika in Rusijo obtožuje propagande, piše Deutsche Welle. Dokazov za popolno okupacijo naj ne bi bilo. Ukrajinska vojska vztraja, da so razmere pod nadzorom. 1. decembra so poročali, da obrambne sile kljub težkim razmeram odbijajo sovražne napade in da se njihovi vojaki pripravljajo za svoje naloge med zimo, načrt Rusov za zavzetje pa naj bi propadel.

Da bi dokazala domnevno okupacijo mesta, je Moskva objavila videoposnetek, na katerem so prikazani vojaki, ki držijo rusko trobojnico. Vojaški strokovnjak Jan Matvejev pa meni, da gre za zrežirano predstavo, pripravljeno za obisk ameriškega posebnega odposlanca Steva Witkoffa. Če bi res šlo za popolno zavzetje mesta, bi bil dokaz posnetek iz severnega dela mesta in ne iz dolgo okupiranega središča. Po besedah Romana Pohorilija in Ruslana Mikule iz ukrajinskega analitičnega inštituta DeepState trenutno potekajo ulični boji za severni del mesta, ki ga strokovnjaki na zemljevidu označujejo kot sivo cono. Prej je Ukrajincem uspelo odpraviti ruske skupine v središču mesta in preprečiti njihovo napredovanje proti severu. V zadnjih tednih pa je ruska prisotnost na severu postala veliko bolj opazna, pravi Mikula.

Oba strokovnjaka poudarjata, da je usoda Mirnograda, ki je oddaljen približno sedem kilometrov zračne linije odvisna tudi od razvoja razmer v Pokrovsku. Razmere tam so kljub bistveno manjši ruski prisotnosti v mestu najbolj nevarne. "V Pokrovsku je še vedno nekaj logistike in tja se lahko premikajo enote. Toda Mirnograd je skoraj nemogoče zapustiti ali vanj vstopiti, čeprav mesto ni fizično obkoljeno," poudarja Mikula. Trenutno logistika v mestu poteka prek dronov in robotov. Kot meni Pohorilij, če Pokrovsk pade, bodo Rusi nadzorovali gibanje. Fizično jim sploh ne bi bilo treba napredovati – dovolj bi bila uporaba dronov. Ne vem, kako bi se ukrajinske sile v takšnih razmerah lahko rešile iz Mirnograda, se sprašuje strokovnjak.

Po Pohorilijevih besedah lahko situacijo reši le čudež, saj je bilo že veliko izgubljenega. V teh okoliščinah, poudarja, je najpomembneje rešiti človeška življenja. Ne upa si napovedati, kakšne posledice bi imela verjetna izguba Pokrovskega in Mirnograda za preostali del Doneške regije.

Mikula meni, da bi nadzor nad temi mesti Rusom olajšal napad na svobodne dele regije. Njihova logistika se bo v celoti osredotočila na ta mesta in jih spremenila v trdnjave, meni. V teh mestih bi lahko namestili na tisoče vojakov.