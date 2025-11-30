Svetli način
Tujina

V strahu pred ameriškim napadom: 'Branilo nas bo osem milijonov ljudi'

Caracas, 30. 11. 2025 12.15 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M.
Komentarji
44

Ozračje med Venezuelo in ZDA je že dlje časa napeto, nujni odnosi pa so se še dodatno zaostrili po izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da zapira zračni prostor nad Venezuelo, za kar sicer ZDA nimajo nobenih pooblastil. Medtem ko Washington krepi vojaški in politični pritisk, se na morebitno ameriško kopensko ofenzivo pospešeno pripravlja tudi Venezuela.

Napetosti naraščajo že od septembra, včeraj pa je odnose med državama dodatno zaostrila izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da naj letalski prevozniki, piloti in "trgovci z drogami" venezuelski zračni prostor štejejo za "popolnoma zaprt". Nicolas Maduro je izjavo označil za "nezakonito, kolonialistično grožnjo". 

Ameriška administracija zaostrovanje ukrepov predstavlja kot del boja proti preprodaji mamil, vendar številni strokovnjaki za človekove pravice opozarjajo, da bi ZDA s tem lahko pripravljale teren za nezakonito odstranitev venezuelskega predsednika.

Preberi še Trump napoveduje popolno zaprtje zračnega prostora Venezuele

V ZDA je Trumpova retorika sprožila ogorčenje med demokrati in republikanci, ki opozarjajo, da predsednik ne more voditi države v vojno brez privolitve kongresa. Kljub notranjepolitičnim trenjem se ameriške sile premikajo bližje Venezueli.

Ameriške sile so v neposredno bližino Venezuele že 11. novembra napotile največjo letalonosilko na svetu, USS Gerald Ford, skupaj s približno 15.000 vojaki. Ladjo po poročanju BBC spremlja celotna udarna skupina vojnih plovil, na krovu pa je okoli 4.600 članov posadke. Sprejme lahko do 90 letal, vključno z lovci. Dolga je 337 metrov, široka 78. 

USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford FOTO: AP

Venezuela se medtem pripravlja na najhujše. V četrtek so venezuelske sile izvedle simulacijo napada.

Najbolj očitne so spremembe v okolici Caracasa: ob glavni cestni povezavi s karibsko obalo so namestili množico betonskih ovir, namenjenih upočasnitvi morebitnega napredovanja tujih enot. Kot poroča CNN, Maduro govori o "celovitem obrambnem načrtu" za prestolnico in obalni pas, ki vključuje sistematično razporeditev enot, orožja in zračnih sistemov "od ulice do ulice".

Venezuelska vojska na družbenih omrežjih aktivno promovira priprave po vsej državi za obrambo pred morebitno ameriško ofenzivo. Čeprav v propagandnih posnetkih prikazuje zračne sisteme Buk-M2E, Pechora S-125 in druge, strokovnjaki opozarjajo na vprašljivo tehnično pripravljenost. Nekateri kosi orožja so bili prikazani med čiščenjem in vzdrževanjem, drugih pa v zadnjih tednih sploh ni bilo videti.

Nedavni prihod ruskega letala, ki naj bi po neuradnih trditvah dostavilo nove sisteme Pantsir-S1 in Buk-M2E, kaže, da Caracas poskuša zapolniti vrzeli. Aktualna letalska flota je skromna: razpolagajo z omejenim številom Su-30 ter nekaj zastarelimi ameriškimi F-16 in F-5, ki so v resnih spopadih proti ameriškim letalom praktično nekonkurenčni.

Venezuelske oborožene sile izvajajo intenzivne vaje po vsej državi, od simuliranih napadov z droni na vojaški akademiji do strelskih vaj ob obali.

Avgusta so se po vsej državi začeli množični pozivi nabornikov, potem ko je Maduro državljane pozval, naj se pridružijo in okrepijo obrambo države. Milica, ki jo sestavljajo civilni prostovoljci, deluje kot rezervna veja venezuelskih oboroženih sil. Čeprav ima redna vojska okoli 123.000 pripadnikov, Maduro po poročanju CNN trdi, da se je število prostovoljcev povzpelo celo na osem milijonov. Strokovnjaki pa te številke in raven usposobljenosti milice postavljajo pod vprašaj.

Venezuela ZDA napetosti obramba
KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
simc167
30. 11. 2025 13.04
-1
Kaj čaka cia? Če so pospravili kenediya naj še to oranžno ogabo. Svet jim bo hvalezen
ODGOVORI
1 2
CyberWorm00000
30. 11. 2025 13.09
+1
majo kongres pa senat pa nwm kaj še wse da ga lohka ustawijo : ))) ni to rusija kjer putin wse lohka dela : )) če ma kdo kej proti pa pade čez okno : )))
ODGOVORI
1 0
2mt8
30. 11. 2025 13.03
+2
Najbolj revna država Južne Amerike, pa še ta komunistična.
ODGOVORI
2 0
simc167
30. 11. 2025 13.01
+2
Krten je zaprl venezuelski zračni prostor?! Ko bo slovenskega se boste ovce janšistične začele spraševati kaj je narobe s to oranžno ogabo?
ODGOVORI
3 1
ivanović
30. 11. 2025 13.00
+1
Mudaro.... težka bo
ODGOVORI
1 0
2mt8
30. 11. 2025 12.53
-6
V Sloveniji je polovica+ oprancev ki še danes mislijo, da je socializem pot v napredek in bogastvo. Naj si pogledajo ta napredek v Venezueli!
ODGOVORI
5 11
Srebrnl breg
30. 11. 2025 12.54
-5
Točno tako.
ODGOVORI
3 8
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 12.55
+10
Ne pod v napredek je neo feudalism in da si hlapec. Oz da si podrediš cel svet da dela zate in vsa rudna pogastva. Izgleda si doktorju iz rok padel v porodnišnici.
ODGOVORI
10 0
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 12.55
+5
Pot
ODGOVORI
6 1
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 12.57
+1
Bogastva*
ODGOVORI
2 1
2mt8
30. 11. 2025 12.58
+0
1% vladajoče elite ima bogastvo, ostalih 99% prebivalstva pa je enakih v revščini. To je socializem. In polovici Slovencem je to všeč 😂😂😂
ODGOVORI
3 3
Buci in Bobo
30. 11. 2025 13.01
Nafte je še za 45 let, kot se danes načrpa na dan. Po tem pa se ne kako bo, če bo sploh ekonomsko upravičeno.
ODGOVORI
0 0
blackwizard
30. 11. 2025 12.50
-5
To bo za Ameriko mala vaja, levičarsko zlo - venezuela
ODGOVORI
1 6
simc167
30. 11. 2025 13.02
+2
Katero vojno je pa že dobila te mala malica?
ODGOVORI
2 0
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 12.48
+7
70% venezuelcev lahko misli, da je zemlja ravna pa pač ni. Kako pa da cubi dajo mir?
ODGOVORI
9 2
Justice4all
30. 11. 2025 12.47
+2
Nič ne bo....
ODGOVORI
2 0
mito24
30. 11. 2025 12.46
+0
Rekruti radi gredo v vojsko imajo žepnino in hrano, medtem ko ostali civili životarijo
ODGOVORI
2 2
arctic
30. 11. 2025 12.46
+4
predsednik miru pa to
ODGOVORI
4 0
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 12.45
+4
Latinosi se bojo pobijali še naprej v vsakem primeru to majo pač v genih.
ODGOVORI
5 1
Buci in Bobo
30. 11. 2025 12.44
+2
Maduro, voznik avtobusa. Pač nimajo kumrovca, prištine 🤣🤣🤣, niti to ni švoh.
ODGOVORI
4 2
patria
30. 11. 2025 12.43
+8
Koliko držav bodo še napadli? Koliko so jih do sedaj opustošili in zasedli? Kdo je resnična grožnja na tem svetu?
ODGOVORI
9 1
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 12.44
+5
To je sedaj druga vojna koker tiste v 20ih 30ih 50ih ko so rabli civilizirati latinsko ameriko.
ODGOVORI
7 2
Buci in Bobo
30. 11. 2025 12.46
-1
Komunizem! Narkokarteli! Militantni islam! A je prav? Amerika jih puca kjer se le da. A je prav?
ODGOVORI
4 5
Agartha enjoyer
30. 11. 2025 12.43
+9
Upam, da sesujejo tega klovna.
ODGOVORI
11 2
patogen
30. 11. 2025 12.42
+0
70% venezuelcev je glasovalo proti Maduru na volitvah, ki jih je potem on razveljavil. Vendar slovenski levičar in Maduro govorijo o odporu ljudstva.
ODGOVORI
6 6
2mt8
30. 11. 2025 12.42
+1
Rusofili so za Venezuelo. Tako kot Kordiš.
ODGOVORI
6 5
Vera in Bog
30. 11. 2025 12.41
-1
Kako lahko ljudi spraviš v tako revščino kako??
ODGOVORI
2 3
biggbrader
30. 11. 2025 12.46
-3
Vpelješ socializem.
ODGOVORI
3 6
Pedro Lopez
30. 11. 2025 12.39
+2
Tega bo konec v nekaj dneh. Ljudje imajo tudi dovolj komunistične vladavine Madura in podrepnikov in samo čakajo na priložnost. Za njih je zagotovo biti bolje satelit ZDA, kot pa trenutno stanje…po mnenju Meseca & co. idealne ureditve, kjer ljudje nimajo dovolj za zadostitev osnovnih potreb.
ODGOVORI
7 5
rahlo_nepristranski
30. 11. 2025 12.37
+1
Seveda da bo ta portal zagovarjal kriminalce in mamilaše
ODGOVORI
4 3
CyberWorm00000
30. 11. 2025 12.35
+5
zdej so ga že republikanci začel opozarjat : ))) mudel misli da je putin k lohka na swojo roko ukaže napade itd : ))) nakonc ga bojo republikanci odstawli k majo wečino w kongresu itd : ))
ODGOVORI
7 2
