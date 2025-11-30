V strahu pred ameriškim napadom: 'Branilo nas bo osem milijonov ljudi'

Ozračje med Venezuelo in ZDA je že dlje časa napeto, nujni odnosi pa so se še dodatno zaostrili po izjavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da zapira zračni prostor nad Venezuelo, za kar sicer ZDA nimajo nobenih pooblastil. Medtem ko Washington krepi vojaški in politični pritisk, se na morebitno ameriško kopensko ofenzivo pospešeno pripravlja tudi Venezuela.

Napetosti naraščajo že od septembra, včeraj pa je odnose med državama dodatno zaostrila izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da naj letalski prevozniki, piloti in "trgovci z drogami" venezuelski zračni prostor štejejo za "popolnoma zaprt". Nicolas Maduro je izjavo označil za "nezakonito, kolonialistično grožnjo". Ameriška administracija zaostrovanje ukrepov predstavlja kot del boja proti preprodaji mamil, vendar številni strokovnjaki za človekove pravice opozarjajo, da bi ZDA s tem lahko pripravljale teren za nezakonito odstranitev venezuelskega predsednika.

V ZDA je Trumpova retorika sprožila ogorčenje med demokrati in republikanci, ki opozarjajo, da predsednik ne more voditi države v vojno brez privolitve kongresa. Kljub notranjepolitičnim trenjem se ameriške sile premikajo bližje Venezueli. Ameriške sile so v neposredno bližino Venezuele že 11. novembra napotile največjo letalonosilko na svetu, USS Gerald Ford, skupaj s približno 15.000 vojaki. Ladjo po poročanju BBC spremlja celotna udarna skupina vojnih plovil, na krovu pa je okoli 4.600 članov posadke. Sprejme lahko do 90 letal, vključno z lovci. Dolga je 337 metrov, široka 78.

Venezuela se medtem pripravlja na najhujše. V četrtek so venezuelske sile izvedle simulacijo napada. Najbolj očitne so spremembe v okolici Caracasa: ob glavni cestni povezavi s karibsko obalo so namestili množico betonskih ovir, namenjenih upočasnitvi morebitnega napredovanja tujih enot. Kot poroča CNN, Maduro govori o "celovitem obrambnem načrtu" za prestolnico in obalni pas, ki vključuje sistematično razporeditev enot, orožja in zračnih sistemov "od ulice do ulice". Venezuelska vojska na družbenih omrežjih aktivno promovira priprave po vsej državi za obrambo pred morebitno ameriško ofenzivo. Čeprav v propagandnih posnetkih prikazuje zračne sisteme Buk-M2E, Pechora S-125 in druge, strokovnjaki opozarjajo na vprašljivo tehnično pripravljenost. Nekateri kosi orožja so bili prikazani med čiščenjem in vzdrževanjem, drugih pa v zadnjih tednih sploh ni bilo videti.

