Ali karta za Thompsona ne bo edino, kar so plačali gostje iz Avstrije?

Kot je včeraj ob sklicevanju na neuradne informacije poročal portal 24sata, je Avstrija kaznovala nekaj svojih državljanov, ki so obiskali julijski koncert Marka Perkovića Thompsona. Prejeli naj bi denarno kazen, saj so uradni organi ugotovili, da so prekršili stroge avstrijske zakone, povezane z nedovoljenimi vzkliki in simboli.
Svoje neuradne informacije so poskušali preveriti tudi neposredno pri Avstrijcih. "Na področju kazenskega pregona imajo avstrijske oblasti pod določenimi pogoji možnost vodenja preiskav tudi zunaj meja države, kar dovoljuje avstrijski kazenski zakonik", so jim odgovorili z avstrijskega notranjega ministrstva, kjer pa so dodali, da ne morejo podati nobenih informacij o sodelovanju s tujimi oblastmi ali specifičnih okoliščinah.
Navedbe hrvaškega medija je danes poskušal preveriti tudi avstrijski Kurier, vendar so tudi oni ostali brez uradne potrditve: "Nismo mogli ugotoviti, ali so informacije s Hrvaške točne. Do objave članka ministrstvo še ni podalo nobene izjave," so zapisali.
Koncert kontroverznega hrvaškega pevca je na zagrebški hipodrom po navedbah organizatorjev privabil več kot pol milijona obiskovalcev, v Avstriji je bilo za ta koncert prodanih 18.000 vstopnic.
Poleg posnetkov na spletu dogajanje snemala tudi policija
Pri Net.hr so spomnili, da je hrvaška policija sporočila, da bodo snemali celotno dogajanje po Zagrebu in bodo, čeprav na samem dogodku niso reagirali, ovadbe podali naknadno.Opozorili so na pesmi, ki jih prepoveduje zakon, denimo na ustaško pesem Jure in Boban, ter na sporno ikonografijo, ki so jo na majicah nosili številni obiskovalci. Dodajajo, da so ustaške pesmi in pozdravi pri njih lahko kaznovani z globo med 700 in 4000 evri, tudi avstrijske oblasti pa so pred nekaj leti spremenile zakon, s katerim so razširile seznam prepovedanih simbolov, na katere so uvrstili tudi simbole ustaškega gibanja in NDH.
Kot je že konec julija poročal tednik Express, avstrijski preiskovalni organi pregledujejo vse dostopne fotografije in posnetke s Thompsona s ciljem, da bi ugotovili, ali so Hrvati z avstrijskim državljanstvom ali osebe z urejenim začasnim prebivališčem v Avstriji med koncertom kršili stroge avstrijske zakone, povezane s propagiranjem fašizma. Navedli so, da so sankcije lahko v širokem razponu, vse do prepovedi vstopa v državo za tuje državljane, ki v Avstriji živijo in delajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.