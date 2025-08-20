Ali karta za Thompsona ne bo edino, kar so plačali gostje iz Avstrije?

Čeprav je od Thompsonovega koncerta v Zagrebu minilo že več tednov, dogajanje v Zagrebu očitno še vedno ni dobilo vseh epilogov. Kot poročajo hrvaški mediji, so fotografije in posnetke s tistega dne pod drobnogled vzeli (tudi) avstrijski organi pregona, ki naj bi nekaj svojih državljanov že oglobili zaradi ustaške ikonografije in vzklikov, kot je Za dom spremni!.

Kot je včeraj ob sklicevanju na neuradne informacije poročal portal 24sata, je Avstrija kaznovala nekaj svojih državljanov, ki so obiskali julijski koncert Marka Perkovića Thompsona. Prejeli naj bi denarno kazen, saj so uradni organi ugotovili, da so prekršili stroge avstrijske zakone, povezane z nedovoljenimi vzkliki in simboli.

Na hrbtu izpisan sporni pozdrav Za dom spremni!. FOTO: Nenad Cakić icon-expand

Svoje neuradne informacije so poskušali preveriti tudi neposredno pri Avstrijcih. "Na področju kazenskega pregona imajo avstrijske oblasti pod določenimi pogoji možnost vodenja preiskav tudi zunaj meja države, kar dovoljuje avstrijski kazenski zakonik", so jim odgovorili z avstrijskega notranjega ministrstva, kjer pa so dodali, da ne morejo podati nobenih informacij o sodelovanju s tujimi oblastmi ali specifičnih okoliščinah. Navedbe hrvaškega medija je danes poskušal preveriti tudi avstrijski Kurier, vendar so tudi oni ostali brez uradne potrditve: "Nismo mogli ugotoviti, ali so informacije s Hrvaške točne. Do objave članka ministrstvo še ni podalo nobene izjave," so zapisali.

Koncert kontroverznega hrvaškega pevca je na zagrebški hipodrom po navedbah organizatorjev privabil več kot pol milijona obiskovalcev, v Avstriji je bilo za ta koncert prodanih 18.000 vstopnic.

Poleg posnetkov na spletu dogajanje snemala tudi policija

Pri Net.hr so spomnili, da je hrvaška policija sporočila, da bodo snemali celotno dogajanje po Zagrebu in bodo, čeprav na samem dogodku niso reagirali, ovadbe podali naknadno.Opozorili so na pesmi, ki jih prepoveduje zakon, denimo na ustaško pesem Jure in Boban, ter na sporno ikonografijo, ki so jo na majicah nosili številni obiskovalci. Dodajajo, da so ustaške pesmi in pozdravi pri njih lahko kaznovani z globo med 700 in 4000 evri, tudi avstrijske oblasti pa so pred nekaj leti spremenile zakon, s katerim so razširile seznam prepovedanih simbolov, na katere so uvrstili tudi simbole ustaškega gibanja in NDH.