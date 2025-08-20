Svetli način
Tujina

Ali karta za Thompsona ne bo edino, kar so plačali gostje iz Avstrije?

Dunaj, Zagreb, 20. 08. 2025 21.27 | Posodobljeno pred 31 minutami

T.H.
19

Čeprav je od Thompsonovega koncerta v Zagrebu minilo že več tednov, dogajanje v Zagrebu očitno še vedno ni dobilo vseh epilogov. Kot poročajo hrvaški mediji, so fotografije in posnetke s tistega dne pod drobnogled vzeli (tudi) avstrijski organi pregona, ki naj bi nekaj svojih državljanov že oglobili zaradi ustaške ikonografije in vzklikov, kot je Za dom spremni!.

Kot je včeraj ob sklicevanju na neuradne informacije poročal portal 24sata, je Avstrija kaznovala nekaj svojih državljanov, ki so obiskali julijski koncert Marka Perkovića Thompsona. Prejeli naj bi denarno kazen, saj so uradni organi ugotovili, da so prekršili stroge avstrijske zakone, povezane z nedovoljenimi vzkliki in simboli.

Na hrbtu izpisan sporni pozdrav Za dom spremni!.
Na hrbtu izpisan sporni pozdrav Za dom spremni!. FOTO: Nenad Cakić

Svoje neuradne informacije so poskušali preveriti tudi neposredno pri Avstrijcih. "Na področju kazenskega pregona imajo avstrijske oblasti pod določenimi pogoji možnost vodenja preiskav tudi zunaj meja države, kar dovoljuje avstrijski kazenski zakonik", so jim odgovorili z avstrijskega notranjega ministrstva, kjer pa so dodali, da ne morejo podati nobenih informacij o sodelovanju s tujimi oblastmi ali specifičnih okoliščinah.

Navedbe hrvaškega medija je danes poskušal preveriti tudi avstrijski Kurier, vendar so tudi oni ostali brez uradne potrditve: "Nismo mogli ugotoviti, ali so informacije s Hrvaške točne. Do objave članka ministrstvo še ni podalo nobene izjave," so zapisali.

Koncert kontroverznega hrvaškega pevca  je na zagrebški hipodrom po navedbah organizatorjev privabil več kot pol milijona obiskovalcev, v Avstriji je bilo za ta koncert prodanih 18.000 vstopnic.

Poleg posnetkov na spletu dogajanje snemala tudi policija

Pri Net.hr so spomnili, da je hrvaška policija sporočila, da bodo snemali celotno dogajanje po Zagrebu in bodo, čeprav na samem dogodku niso reagirali, ovadbe podali naknadno.Opozorili so na pesmi, ki jih prepoveduje zakon, denimo na ustaško pesem Jure in Boban, ter na sporno ikonografijo, ki so jo na majicah nosili številni obiskovalci. Dodajajo, da so ustaške pesmi in pozdravi pri njih lahko kaznovani z globo med 700 in 4000 evri, tudi avstrijske oblasti pa so pred nekaj leti spremenile zakon, s katerim so razširile seznam prepovedanih simbolov, na katere so uvrstili tudi simbole ustaškega gibanja in NDH.

Kot je že konec julija poročal tednik Express, avstrijski preiskovalni organi pregledujejo vse dostopne fotografije in posnetke s Thompsona s ciljem, da bi ugotovili, ali so Hrvati z avstrijskim državljanstvom ali osebe z urejenim začasnim prebivališčem v Avstriji med koncertom kršili stroge avstrijske zakone, povezane s propagiranjem fašizma. Navedli so, da so sankcije lahko v širokem razponu, vse do prepovedi vstopa v državo za tuje državljane, ki v Avstriji živijo in delajo.

thompson koncert zagreb hipodrom ikonografija ustaštvo
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lusma00
20. 08. 2025 21.59
Edino pravilno..pri nas bi moralo biti isto
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
20. 08. 2025 21.54
-2
Zvezda je zakon, po letu 2046 bo zopet zasijala.
ODGOVORI
0 2
Midelamodrugace
20. 08. 2025 21.54
-1
Simbol miru🤣🤣
ODGOVORI
1 2
JOKS klub
20. 08. 2025 21.54
+2
Najbolj smešno mi je in še bolj žalostno, ko vidim golobrade neumne mladeniče, ki v življenju niso prebrali niti ene zgodovinske knjige, kako nosijo neke fašistične simbole in vzklikajo fašistične parole in se niti ne zavedajo koliko ljudi je umrlo pod točno takimi simboli.
ODGOVORI
3 1
Tomaž Hacin
20. 08. 2025 21.52
-3
Avstrjici naj bodo kar lepo tiho, saj je Hitler iz njihove države, Haider tudi, sami nacisti.
ODGOVORI
1 4
Midelamodrugace
20. 08. 2025 21.54
+4
Ampak so urejena država.
ODGOVORI
4 0
pusi
20. 08. 2025 21.51
+0
Izmislje zgodbice za butalce
ODGOVORI
2 2
Midelamodrugace
20. 08. 2025 21.50
+1
Danes je totalitarizem v ljudeh. Levi in desni ni kakšne velike razlike.
ODGOVORI
2 1
Midelamodrugace
20. 08. 2025 21.49
+0
Čudno pri nas pa lahko govoriš smet fašizmu
ODGOVORI
2 2
real....
20. 08. 2025 21.47
+1
Bravo Avstrija
ODGOVORI
2 1
medŠihtom
20. 08. 2025 21.43
-2
vse je z naskokom bolš kot komunizem i ga ima slovenija. primer železnice neoporativne že en mesec, še vedno ni potniškega prometa na relaciji postojna ljubljana, pa nikogar kej dost ne briga. vlaki so zadnje 3 mesece vozili 50kmh, sedaj še tega ni več. pa kje je še vse ostalo.
ODGOVORI
2 4
Samo-ne-rdeci
20. 08. 2025 21.40
+3
Tudi pri nas bi morali kaznovati tiste, ki častijo rdečo[krvavo] zvezdo.
ODGOVORI
4 1
štrekeljc
20. 08. 2025 21.58
Torej romarje v Titovo Jajce in nasploh vse, ki so kadarkoli nosili v žepu rdečo (krvavo) knjižico.
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
20. 08. 2025 21.39
+0
Vlada ne mara konkurenc.
ODGOVORI
1 1
Mr Nobady
20. 08. 2025 21.38
+0
Šiši ovace
ODGOVORI
1 1
Jožajoža
20. 08. 2025 21.37
+1
bravo,avstrijci.ve se,da leljak,,župan radenc v avstrijo ne sme
ODGOVORI
5 4
Midelamodrugace
20. 08. 2025 21.52
-2
Hehe a tvoji pa
ODGOVORI
0 2
bohinj je zakon
20. 08. 2025 21.34
-3
Cela jebivropa kriči: Vsi smo za Trompasona. Razumeli smo.
ODGOVORI
2 5
