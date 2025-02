Ali kdaj poplesavate po stanovanju? To bi lahko bilo zdravilno

Vsi kdaj, sploh če smo dobre volje, zaplešemo po stanovanju ali hiši. A bi morali, kot pravijo znanstveniki z univerze v ameriškem Bostonu, to početi pogosteje. Njihova raziskava je namreč pokazala, da lahko ples resnično koristi našemu zdravju. 20-minutno miganje z boki in poskakovanje v ritmu priljubljene glasbe doma je lahko enako koristno kot plavanje ali kolesarjenje. In kolikokrat na teden naj bi poplesavali po domu, da bi postali in ostali fit?