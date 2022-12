Ali Kitajska vstopa v še eno mračno obdobje epidemije?

Kitajska naj bi vstopila v prvi od treh pričakovanih valov epidemije covida-19, navajajo kitajski uradniki. V začetku meseca so odpravili najstrožje ukrepe, vendar so kmalu zabeležili visok porast okužb, dva človeka naj bi umrla.

Nedavne uradne številke okuženih so sicer relativno nizke, vlada je denimo včeraj objavila, da je "le" 2097 okuženih, ampak mnogi predvidevajo, da je to zahvaljujoč nižjemu številu testiranih. Zato se širom Kitajske širijo skrbi, da država vstopa v še eno mračno obdobje epidemije. Pojavljajo se poročila o porastu mrtvih, bolnišnice se le stežka spopadajo z boleznijo, v mestu Šanghaj pa je večina šol odredila pouk na daljavo, poroča BBC. Število mrtvih naj bi bilo okoli dve do tri osebe, vendar je eden izmed novinarjev Reutersa v Pekingu opazil pogrebna vozila, ki so vozila proti krematoriju, določenemu za žrtve covida-19, pred pogrebnim podjetjem v Pekingu pa naj bi ležalo približno 20 rumenih vreč, ki so namenjene truplom. Ali gre za smrti zaradi covida-19, ki jih vlada noče uradno priznati, ali za kaj drugega, Reuters ne poroča. Kitajska nacionalna komisija za zdravje NHC je minuli teden priznala, da njene številke ne odražajo več dejanskega števila okužb, ki naj bi sicer hitro naraščalo.

Trenutna porast okuženih naj bi trajala nekje do sredine januarja, meni epidemiolog Wu Zunyou, drugi val pa naj bi sprožila množična potovanja sredi januarja, ko bodo Kitajci praznovali lunarno novo leto z začetkom 23. januarja. Gre za tradicionalni praznik s starodavnimi običaji, ki jih prakticirajo vsi člani družine zato ti množično odhajajo za čas praznika k svojim domačim. Kitajski državni praznik za lunarno novo leto namreč traja kar sedem dni, v tem času pa se zaprejo tudi pisarne, banke, tovarne in trgovine. Šolske počitnice trajajo štiri tedne, delavci pa zapuščajo delo v tovarnah in na gradbiščih ter se vrnejo domov. Več potovanj, ljudi na enem mestu in druženja pa naj bi botrovalo porastu okužb. Wu je svojo oceno podal po tem, ko je ugleden ameriški raziskovalni inštitut napovedal, da bi na Kitajskem zaradi pandemije covida-19 leta 2023 lahko umrlo več kot milijon ljudi. Tretji val bo nastopil ob vračanju ljudi na delovna mesta po koncu praznika. Na Kitajskem je bilo cepljenih več kot 90 odstotkov prebivalcev, manj kot polovica ljudi, starih 80 let in več, pa je prejela tri odmerke cepiva. Kitajska nima težav z zalogami cepiva, saj je proizvedla svoja, za katera se je izkazalo, da so manj učinkovita pri zaščiti ljudi pred covidom-19 in smrtjo kot mRNA cepiva, ki se večinoma uporabljajo v zahodnem svetu. Kitajska medicinska stroka načeloma ne dvomi o učinkovitosti cepiv.

Medtem so oblasti v velemestu Chongqing danes sporočile, da lahko na delo normalno hodijo tudi ljudje z "blagimi simptomi" okužbe z novim koronavirusom, je poročal kitajski časnik Chongqing Daily. Pri tem se morajo le "osebno zaščititi v skladu s svojim telesnim stanjem in potrebami svojega dela", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lokalne oblasti so prebivalce pozvale tudi, naj ne opravljajo testov na virus "po nepotrebnem" ali od drugih zahtevajo, da pokažejo "negativen rezultat". To naj bi počeli le še v nekaterih ustanovah, kot so domovi za ostarele, šole in zapori. Podobno odredbo so v nedeljo izdali tudi v provinci Zhejiang. Od 7. decembra dalje, ko so bile odpravljene najstrožje omejitve, vlada ni poročala o novih smrtnih žrtvah. Ničelna politika okužb s covidom-19 je vključevala množično testiranje, izolacijo ali karanteno v državnih ustanovah, zapiranje podjetij in šol ter trgovin. Milijoni so živeli v popolni izolaciji, s samo enim okuženim v stanovanjskem bloku je bilo celotno okrožje zaprto. Nekatere lokalne oblasti so šle tako daleč, da so pozitivne delavce prisilile, da spijo kar v tovarnah, da bi lahko nadaljevali z delom.