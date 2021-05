Ali lahko ameriška politična kultura in ideologija preživita 21. stoletje?

Svet je imel vse razloge, da verjame ameriški zgodbi o uspehu, utemeljeni v ameriški politični filozofiji. ZDA so dosegale ekonomski čudež za ekonomskim čudežem, imele najvišji BDP na prebivalca in naposled s koncem hladne vojne tudi absolutni prestol sveta. Hollywood in preostala ameriška popularna kultura se je dodobra zasidrala v večini razvitih držav, medtem ko so ameriški tehnološki giganti, Microsoft, Google, Apple ipd., začeli dominirati novo globalno platformo komuniciranja, internet. Mednarodni politični red je nedvoumno temeljil na ameriškem liberalizmu, robustnem individualizmu in subtilni krščanski etiki, katerim lahko v veliki meri pripisujemo zasluge za formulacijo in uveljavitev koncepta človekovih pravic. Zmaga Amerike in njenih političnih idej se je zdela tako absolutna, da je Fukuyama leta 1992 znamenito oznanil “konec zgodovine“.

Ameriška politična kultura in ideologija sta po zaslugi svojega dominantnega statusa v več pogledih s “trdo“ in “mehko“ močjo izoblikovali politične kulture drugih držav. Sprva le držav Zahoda, pozneje znanega kot “kapitalistični blok“, ter dela “tretjega sveta“, nato pa s padcem železne zavese in vzpostavitvijo washingtonskega konsenza še večine preostalega sveta. Če si sposodimo Gramscijev koncept “kulturne hegemonije“ – da vodilni razredi težijo k vodenju preko produkcijo specifične kulture, da bi s tem ohranjali razmerja moči in institucije, ki so njim družbeno, politično in ekonomsko v prid – ter ga apliciramo na globalni kontekst in vodilne razrede zamenjamo z ZDA, vidimo, kako je ameriški status velesile v drugi polovici 20. stoletja amerikaniziral naše lokalne kulture. Splošna tendenca “šibkejših“ pa je, da kulturno posnemajo “močnejše“ v želji, da bi dosegli njihov nivo tehnološke, ekonomske ali vojaške moči. Vse to vodi v naše podzavestno in postopno sprejetje idej, ki so nam bile nekoč tuje.

Z 21. stoletjem pa sta se svetost in nedotakljivost ameriških političnih idej začeli krhati. Ameriški ideal (globalnega) ekonomskega liberalizma in proste trgovine se je začel sprevračati v tako imenovani “crony“ kapitalizem z vedno večjo monopolizacijo domačega trga, na katerem naj bi po teoriji vladal vsaj približek maksime enakih priložnosti. Prišlo je tudi do pojava globalnega “modernega suženjstva“ in rastoče globalne neenakosti. S porastom tako imenovanih “lažnih novic“ v dobi družbenih omrežij, predvsem dezinformacij v času volitev in zdaj, v času koronakrize, je pod vprašajem prvi amandma ameriške ustave o svobodi govora. Tudi ameriški izvoz demokracije in koncepta človekovih pravic v nezahodni svet je v nasprotju s pričakovanji naletel na zavračanje lokalnega prebivalstva in neuspeh.

Z množitvijo domačih in globalnih problemov pod ameriškim “nadzorom“ (in ameriške politične kulture ter ideologije) smo na Zahodu začeli preizpraševati nabor idej, ki smo jih imeli za samoumevne, k čemur je pripomogel tudi vzpon Ameriki filozofsko (pa tudi tradicijsko in interesno) antitetične politične entitete Kitajske, ki izziva zahodno politično ideologijo in kulturo. Ameriška in kitajska politična kultura sta si nasprotni na več področjih. To se najjasneje vidi, ko primerjamo ključni vrednoti v ZDA in na Kitajskem – svobodo in avtoriteto.