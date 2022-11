Ali lahko pitje alkohola vpliva na plodnost?

"Če bo ostalo tako, da dekleta do 25. leta pijejo toliko alkohola kot njihovi vrstniki, otrok ne bo!" S to izjavo je javnost šokiral Jaroslaw Kaczynski, vodja konservativne poljske vladajoče stranke in nekdanji predsednik vlade. Razjezil je tudi skupino za pravice žensk na Poljskem, ki je ljudi pozvala k demonstracijam, češ da politik nima pravice obtoževati žensk za nizko rodnost. Vprašali smo se, ali pitje alkohola res vpliva na rodnost, kot to trdi poljski politik. Ja, prav ima. Kot nam je povedala specialistka ginekologije in porodništva, prekomerno uživanje alkohola vpliva na plodnost. A ne le pri ženskah.