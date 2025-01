Četrtina mladih ni znala zamenjati žarnice, 'vzpenjanje po lestvi je prenevarno'

Eden od petih anketirancev, starih od 18 do 27 let, ki jih je anketiral Halfords, ni vedel, kaj je viličasti ključ, skoraj četrtina vprašanih pa ni znala zamenjati žarnice. Veliko jih je kot razlog navedlo, da je vzpenjanje po lestvi prenevarno.

Eden od trgovcev s kolesi in motorji je ocenil, da člani te starostne skupine na leto porabijo povprečno 1300 funtov (okoli 1540 evrov), zato da strokovnjaki zanje opravijo osnovna dela, ki bi jih verjetno lahko opravili sami. Na sploh prebivalci Združenega kraljestva za ste storitve na leto porabijo povprečno 622 funtov (okoli 737 evrov), ljudje, stari med 60 in 78 let, pa 253 funtov (okoli 299 evrov), poroča Sky News.