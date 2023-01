Ali Nemci v Ukrajino pošiljajo pehotna bojna vozila Marder?

Ukrajina je Nemčijo že večkrat zaprosila za tanke, a so v Berlinu vztrajno ponavljali, da se za to ni odločila še nobena zahodna država. Ta argument ne velja več, saj je francoski predsednik Emmanuel Macron ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v sredo obljubil "lahke bojne tanke".

"Argument, da Nemčija ne sme delovati sama, na katerega so se vseskozi sklicevali v uradu kanclerja, je popolnoma zastarel," je poudarila Marie-Agnes Strack-Zimmermann iz vrst liberalcev (FDP), ki vodi odbor nemškega parlamenta za obrambo. "Francija ponovno prevzema vlogo, ki so jo pričakovali od Nemčije, in gre naprej sama," je dodala. Menila je še, da bi moral kancler "končno prepoznati znamenje časa in ukrepati".