Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ali Nemčiji grozi zima stoletja?

Berlin , 23. 10. 2025 16.39 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K.
Komentarji
5

Ekstremna zima, ulice polne snega, zimski ekstremi ... Takšni naslovi so preplavili nemške medije. Vremenoslovci pa opozarjajo, da je verjetnost za zimo stoletja, ki jo napovedujejo, minimalna. Zaenkrat gre za čiste špekulacije, poudarjajo.

Nemški vremenoslovec Lothar Bock za Deutsche Welle pojasnjuje, da je bil razlog za ugibanja o "zimi stoletja 2025/26", ki so se kot blisk razširila po spletu, predvsem spletni članek, ki je šibkejši polarni vrtinec nad severnim tečajem povezoval z morebitnim arktičnim mrazom v Nemčiji. "Očitno obstajajo napovedi, ki kažejo, da bi lahko bil ta polarni vrtinec v prihajajoči zimi relativno šibek," pojasnuje meteorolog Bock.

Zima v Nemčiji
Zima v Nemčiji FOTO: Shutterstock

Šibek polarni vrtinec za razliko od močnega ne more zadržati hladnega zraka v polarnih območjih. Ko se te ledene mase "izlijejo", lahko dosežejo naše zemljepisne širine in vplivajo na vreme v Evropi. To se lahko zgodi - vendar ni nujno.

Ali obstaja povezava med šibkimi polarnimi vrtinci in hladnim vremenom v Nemčiji, še ni dokazano, za DW razlaga vremenoslovec Martin Gudd. Česa takega v zadnjih letih namreč niso opazili: "Ker šibek polarni vrtinec dejansko pomeni, da Arktika ni več tako hladna, kot je bila nekoč," pojasnjuje meteorolog.

Po mnenju strokovnjakov je zimsko vreme odvisno od številnih dejavnikov – ne le od polarnega vrtinca. Pomembno vlogo igrajo tudi temperature oceanov, oceanski tokovi in splošne atmosferske razmere, naštevajo.

'Čista špekulacija'

Na vprašanje, ali bomo v sezoni 2025/26 resnično imeli zimo stoletja, ne vemo odgovora, pravi še en nemški meteorolog Karsten Schwanke. Tudi Bock izpostavlja, da je oktobra govoriti o izjemno hladni zimi ali celo zimi stoletja, čista špekulacija.

"Kar zadeva resne napovedi za zimo, si lahko ogledamo vzorce pretoka zraka na začetku leta: kakšno je bilo vreme doslej in kakšno bi lahko bilo," pojasnjuje Gudd. Na podlagi tega je mogoče podati grobe ocene o tem, kako se bo odvijal preostanek zime. 

Vremenska napoved je zanesljiva največ deset dni vnaprej, poudarjajo vremenoslovci. "Čeprav bi mnogi radi čim prej poznali zanesljivo dolgoročno vremensko napoved, so možnosti za takšne napovedi zelo omejene." Po besedah Bocka je mogoče vreme za naslednje tri dni relativno dobro napovedati. V stabilnih vremenskih razmerah, kot je dolgotrajni visok tlak, je lahko napoved nekoliko bolj natančna do deset dni.

Po njegovem mnenju so pričakovanja glede vremenskih napovedi previsoka, deloma zato, ker se vremenske aplikacije pogosto zdijo bolj zanesljive, kot so v resnici: "Mislimo, da lahko vreme napovemo 10, 20 ali 50 dni vnaprej, vendar to preprosto ni mogoče."

Natančnost napovedi je večja kot pred 40 ali 50 leti, vendar imamo dolgoročno gledano še vedno velike težave z napovedovanjem, kakšno bo vreme, pojasnjuje.

Zima stoletja se zgodi enkrat na 100 let. Takšna je bila na primer zima 1962/63, ki velja za najhladnejšo zimo 20. stoletja v Nemčiji. Takrat so bile posledice resne: težave z oskrbo z elektriko in ogrevanjem, obsežna škoda na infrastrukturi in številne smrti. Številne reke in celo Bodensko jezero so bile takrat popolnoma zamrznjene.

Ali bo Nemčija podobno zimo doživeli tudi v letih 2025/26, je trenutno nemogoče napovedati. Strokovnjaki ocenjujejo, da je verjetnost takšnega scenarija zelo nizka.

zima nemčija polarni vrtinec
Naslednji članek

Skoraj dve leti po likvidaciji aretirali mehiško lepotno kraljico

Naslednji članek

Par žensko za pet let zaklenil v garažo: Umivati se je morala z belilom in jesti kosmiče z detergentom

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boslo
23. 10. 2025 17.03
Nato najbolj šprica nad Nemčijo?
ODGOVORI
0 0
Uroš
23. 10. 2025 17.01
-1
Še prosili nas bodo, da bomo na premog kurili.
ODGOVORI
0 1
Peklenšček
23. 10. 2025 17.00
Sej so še vedno največji odjemalci Ruskega plina, samo vse ostali pa serjejo po glavi kako se tega ne sme !
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
23. 10. 2025 17.00
En kup slame tole.
ODGOVORI
0 0
misterbin
23. 10. 2025 16.58
Torej vsi ,ki imajo in tako zelo prisegajo na TČ bodo zmrzovali
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306