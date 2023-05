Ali obstaja možnost za mirovni sporazum med Armenijo in Azerbajdžanom?

"Menim, da obstaja možnost mirovnega sporazuma – zlasti glede na dejstvo, da je Armenija uradno priznala Karabah kot del Azerbajdžana," je dejal azerbajdžanski predsednik. Medtem je armenski premier v Moskvi ponovil svojo napoved, da bo Erevan priznal Gorski Karabah kot del Azerbajdžana in odprl vse prometne povezave.

Pašinjan in Alijev se bosta ob posredovanju ruskega predsednika Vladimirja Putina sestala danes zvečer. Po besedah Putina je normalizacija odnosov med državama mogoča, saj je to v interesu gospodarskega razvoja obeh držav.

"Želim potrditi, da sta se Armenija in Azerbajdžan dogovorila o vzajemnem priznavanju ozemeljske celovitosti drug drugega," je dejal Pašinjan in dodal, da na podlagi tega lahko reče, da sta državi na dobri poti k ureditvi odnosov. Armenski premier je sicer Gorski Karabah kot del Azerbajdžana priznal že v ponedeljek.

Ruski predsednik Vladimir Putin in armenski premier Nikol Pašinjan se udeležujeta pogovorov ob robu foruma Evrazijske gospodarske unije v Veliki kremeljski palači.

Pred tem so se vsi trije voditelji danes udeležili okrogle mize Evroazijskega gospodarskega sveta, kjer pa sta se Pašinjan in Alijev zapletla v odkrit prepir, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Armenski premier je namreč Baku obtožil, da ima ozemeljske zahteve do Armenije, in izpostavil vprašanje koridorja Lačin, ki je edina cestna povezava med Gorskim Karabahom in Armenijo. Tega od sredine decembra lani domnevno blokirajo azerbajdžanski aktivisti, Baku pa naj bi na njem postavil tudi nadzorno točko.

"Azerbajdžan ni blokiral nobenega koridorja. Te platforme ni treba uporabljati za neutemeljene obtožbe," je Pašinjanu odvrnil Alijev, nato pa je izbruhnil prepir med njima, v katerega je naposled posegel Putin in dejal, da gre za občutljivo temo.