Ali Oktoberfest izgublja svoj sloves?

Jubilejna 190. izdaja največjega festivala piva na svetu je postregla z manj obiskovalci in manj popitega hmeljskega napitka, a so gosti izgubili več stvari kot lani. Število vseh kaznivih dejanj ostaja podobno kot lani, so pa policisti zabeležili za tretjino več primerov spolnega nasilja. Dva dneva je bil Oktoberfest začasno zaprt, a festivala kljub pozivom gostincev niso podaljšali. Vrček piva so si privoščili tudi zvezdniki. Kdo je nazdravljal v tradicionalni bavarski noši?