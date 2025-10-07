Svetli način
Tujina

Ali Oktoberfest izgublja svoj sloves?

München, 07. 10. 2025

Denis Ćulum
Jubilejna 190. izdaja največjega festivala piva na svetu je postregla z manj obiskovalci in manj popitega hmeljskega napitka, a so gosti izgubili več stvari kot lani. Število vseh kaznivih dejanj ostaja podobno kot lani, so pa policisti zabeležili za tretjino več primerov spolnega nasilja. Dva dneva je bil Oktoberfest začasno zaprt, a festivala kljub pozivom gostincev niso podaljšali. Vrček piva so si privoščili tudi zvezdniki. Kdo je nazdravljal v tradicionalni bavarski noši?

Srebrni breg
07. 10. 2025 08.18
+1
Cene naj bodo bolj normalne pa bo. Sicer je pa to še vseeno dober obisk.
wsharky
07. 10. 2025 08.12
+5
itak, da je manj obiskovalcev, če pa skoraj večina tam gor ne sme pit alkohola, ker jim to vera prepoveduje
inside1
07. 10. 2025 08.11
+2
ja cene so previsoke in to se pozna, da tudi nemci nimajo denarja več
zmerni pesimist
07. 10. 2025 08.09
Ja nič kriza je denarja je manj cene pa v nebo
_endrug
07. 10. 2025 08.06
Več turistov in manj domačinov.
devlon
07. 10. 2025 08.00
-2
trend upadanja norcev in pijancev
