Ali Orban hoče 'huxit'?

"Čas je za pogovor o Huxitu", se glasi naslov. To je sprožilo burne odzive – o tem so poročali večji tuji mediji, zgražali so se opozicijski politiki, mnogi strokovnjaki so izrazili zaskrbljenost. Kar ne preseneča: o tem, da je Madžarska del Evropske unije, je do zdaj – kljub razhajanjem z EU pri številnih vprašanjih – veljal družbeni konsenz.

'Naše poti so se razšle'

"Zdaj moramo končno resno razmisliti o našem izstopu iz zavezništva držav, ki krvavijo iz tisočih ran, kažejo imperialistična nagnjenja in se do svojih vzhodnoevropskih članic vedejo podcenjujoče in arogantno," piše v madžarski izdaji časnika.

"Naše poti so se razšle. Medtem ko Zahod zavestno krši krščansko moralo in svetovni red, namesto tega pa napoveduje izgradnjo kozmopolitanske, neosebne svetovne družbe, ki sloni na brezmejnem samozadovoljstvu in samouničenju posameznika, se mi – Madžari, Poljaki in Srednja Evropa trdno držimo svojih tisočletnih kulturnih in verskih temeljev," še navaja pisec.

Avtor članka je politolog Tamas Fricz, tudi sicer znan po svojih radikalnih desničarskih stališčih. Ne gre za nekega političnega "outsiderja", pač pa za vodilnega člana pomembnih organizacij blizu Orbana, kot je na primer Forum civilnih združenj (CÖF). Ta občasno organizira t. i. "mirovne pohode" – demonstracije moči Orbanove vlade z več deset ali sto tisoč udeleženci, na katerih se pogosto slišijo ostre kritike Unije.

Zaradi tega obstaja verjetnost, da so bili vladni krogi vnaprej obveščeni o omenjen članku, skoraj gotovo pa je bila objava celo dogovorjena. Idejo o "huxitu" je v preteklih tednih že načelo več madžarskih politikov iz vladajoče stranke. A vedno samo posredno.

Laszlo Köver, predsednik madžarskega parlamenta, je v julijskem intervjuju dejal, da bi na referendumu o članstvu v EU danes "zagotovo glasoval proti". Finančni minister Mihaly Varga pa je prejšnji teden dejal, da bi na referendumu obkrožil odgovor "za", a to vprašanje bi lahko dobilo povsem nov pomen konec tega desetletja, ko bo Madžarska v proračun EU začela plačevati več, kot iz njega prejme.