Ali Rusija odpira novo fronto? Siloviti spopadi v harkovski regiji

Visok ukrajinski vojaški vir je po navedbah AFP sporočil, da so ruske sile v Ukrajini napredovale za en kilometer in da poskušajo ustvariti varovalni pas, da bi preprečile napade na rusko ozemlje.

"Ruske sile so sprožile nove protinapade na tem območju. Ukrajina jih je tam pričakala z enotami, brigadami in artilerijo (...). Potekajo siloviti boji," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na tiskovni konferenci v Kijevu. Trenutno še ni znano, kako obsežen je kopenski napad ruske vojske in ali gre za dejanski začetek odpiranja nove fronte v smeri Harkova. Po navedbah zahodnih virov je Rusija v zadnjih dneh na meji s harkovsko in sumsko oblastjo zbrala okrog 50.000 vojakov. Analitiki ocenjujejo, da kljub številnim težavam, ki pestijo ukrajinsko vojsko, takšna bojna skupina ni dovolj velika za osvojitev milijonskega mesta.

Vodja uprave proruske regije Harkov Vitalij Gančev je na Telegramu sporočil, da spopadi potekajo na več delih frontne črte, tudi na območjih ob meji z Rusijo. Gančev prosi prebivalce teh območij, naj bodo previdni in naj ne zapuščajo zaklonišč, če ni nujno.

Da poteka močno obstreljevanje, v katerem sta bili zjutraj ranjeni dve osebi, je potrdil tudi lokalni uradnik v obmejnem mestu Vovčansk s 3000 prebivalci. Evakuacija v mestu in okolici že poteka. Rusija je izvedla tudi zračne napade na obmejno območje.

Ukrajinska vojska je konec leta 2022 iz večine regije Harkov uspela izriniti ruske sile, vendar je Moskva ob pomanjkanju orožja in vojakov na ukrajinski strani ponovno začela ofenzivo.

Rusko obrambno ministrstvo je ta teden sporočilo, da je zavzelo dve vasi v regiji, s čimer je še povečalo prednost na bojišču.