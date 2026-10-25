'Ali sanjam?!' 'Gotov je!' Nepopisna evforija na srbskih ulicah

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Slavje na ulicah Beograda AP

Slavje na ulicah Beograda AP

Slavje na ulicah Beograda AP

Slavje na ulicah Beograda AP

Slavje na ulicah Beograda AP

Slavje na ulicah Beograda AP

Slavje na ulicah Beograda AP

Slavje na ulicah Srbije Profimedia

Slavje na ulicah Srbije Profimedia

Slavje na ulicah Srbije Profimedia

Slavje na ulicah Srbije Profimedia

Slavje na ulicah Srbije Profimedia























Beograjske ulice so se po objavi prvih volilnih rezultatov spremenile v prizorišče množičnega slavja. Ljudje so prižigali bakle, prepevali, skakali in vzklikali "Gotov je!" "Eksplozija čustev," situacijo opisuje novinarka 24UR Tea Šentjurc, ki je v Beogradu. Na križišču ulic Kralja Milana in Kneza Miloša so se podporniki študentske liste začeli zbirati že pred objavo rezultatov. Mimoidoči vozniki so jih pozdravljali s trobljenjem, zbrani pa so jim odgovarjali z mahanjem in vzkliki.

Po poročanju srbskega tednika Vreme so ljudje prepevali tudi "Lijte kiše hladne vode, Vučić ode, Vučić ode", odmeval pa je vzklik "Pumpaj!", ki je postal eden od prepoznavnih sloganov študentskega protestnega gibanja. Med slavjem po volilnem porazu Aleksandra Vučića so občani vstopili tudi na območje Pionirskega parka ob stavbi srbske skupščine, znano kot "Ćacilend". Tam so se več mesecev zbirali podporniki dosedanje oblasti. Po poročilih s prizorišča naj bi skupina moških v črnih jaknah in s kapucami nocoj znova poskušala zasesti prostor ter postaviti šotore. Zbrani občani so šotore podrli in poteptali, kar so razumeli kot simboličen konec dolgoletne Vučićeve vladavine.

Blokirana Slavija, avtomobilske kolone in ognjemeti

Posebej živahno je bilo na Slaviji, enem najbolj znanih beograjskih trgov in prometnih vozlišč, kjer so množice ljudi in avtomobili blokirali promet. Podporniki študentske liste so po mestu vozili v kolonah, trobili, peli in slavili volilni rezultat. Na več lokacijah so pripravili ognjemete, slišati je bilo piščalke in glasbo. Slavje se je preselilo tudi v volilni štab študentske liste, kjer so se po Vučićevem nagovoru razlegli aplavzi, pesem in vzkliki navdušenja. Podobni prizori prihajajo iz Novega Sada, Niša in drugih srbskih mest, kjer so se podporniki študentskega gibanja odpravili na ulice.

"Nocoj slavimo zmago, jutri gradimo prihodnost"

Eden od nosilcev Študentske liste Radomir Saičić je ob prvih rezultatih poudaril, da zmaga ne pripada posamezniku, temveč vsem, ki so sodelovali v gibanju. Izid je označil za zmago poguma nad strahom in državljane pozval, naj slavijo mirno in dostojanstveno. "Nismo se borili več mesecev, da bi nocoj izgubili tisto, kar nas je ves čas odlikovalo," je poudaril. Njegovo sporočilo je bilo jasno: "Nocoj slavimo zmago, jutri gradimo prihodnost."

Volilna zmaga je šele začetek: kako zahtevna bo dejanska menjava oblasti?