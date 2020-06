Ali se predsedniška tekma v ZDA obrača v korist Joe Bidena?

Bolj odprt boj smo lahko videli na levi strani. Kampanja Bidena je v zadnjem ovinku predčasno zaključene dirke pritisnila na plin in prehitela Bernieja Sandersa po številu osvojenih delegatov. V času, ko je bilo javno življenje zaustavljeno, pa so bile strankarske volitve v mnogih zveznih državah prestavljene na kasnejši datum, večina na junij. V nekaterih so se odločili izvesti glasovanje po konvencionalnih pravilih ali po pošti, predvsem slednje pa postaja kontroverzna tema tudi v luči novembrskih volitev.

Za Trumpa ni bilo resnega dvoma, da se bo ponovno v imenu republikanske stranke potegoval za funkcijo in glasove desnih volivcev. Med določenimi frakcijami volilnega telesa je (bil) dovolj priljubljen, da so (bile) njegove možnosti za zmago na volitvah ugodne. V tekmi za strankarsko nominacijo praktično ni imel konkurence, kar je značilno za močne predsednike, ki še enkrat kandidirajo na funkcijo.

Čeprav bodo letošnje volitve v prvi vrsti referendum o Trumpu, se je že leta 2016 pokazalo, da ljudem ni čisto vseeno, kdo je kandidat na drugi strani. Takrat je demokratska stranka volilni bazi progresivcev in levih populistov servirala kandidatko, ki je v glavah volivcev sprožala občutek kognitivne disonance. Posledično so Sandersovi volivci, ki niso lojalni volivci stranke, ostali doma, drugi pa so podprli Hillary Clinton kljub zadržkom do kandidatke. Ne imeti Trumpa za predsednika je bil za takšne volivce zadosten dobiček, da so odšli na volitve in oddali glas za slabega kandidata, ki jim ni bil ravno pri srcu.

Oba kandidata bosta do novembra soočila svoje osebnosti in javno-politična stališča oz. politične programe. V dobi personalizacije politike, o kateri lahko govorimo praktično od prvega televizijskega soočenja dalje, so programi manj pomemben del volilnih kampanj, v ospredju pa so osebnosti kandidatov. Personalizacija je še posebej značilna za predsedniške volitve v ZDA, zato je že od začetka bilo jasno, da bo glavno vprašanje predsedniških volitev 2020 ali si državljani ZDA po vsem videnem še naprej želijo Trumpa za predsednika države? Demokrati seveda upajo, da bo odgovor na to vprašanje odločen ne, Trump pa v času spopadanja države s koronakrizo aktivno pomaga pri tem.

Glede na vsesplošno negotovost v ZDA in po svetu ni visoke nujnosti, da današnje ankete točno napovedujejo rezultat nekaj mesecev oddaljenih volitev. Je pa polje političnega boja po epidemiji kovida bolj kot ne izdefinirano, tako da lahko z gotovostjo napovemo vsaj, kaj nas čaka do razglasa volilnih rezultatov in zakaj je koronakriza povečala možnosti Bidena za zmago na ameriških predsedniških volitvah.

Slednji je sicer leta 2016 na volitvah nastopil kot popolnoma drugačen kandidat, kot nastopa letos. Nastopil je kot outsider , izzivalec in motilec sistema, ki vstopa v politiko kot izkušen poslovnež, da naredi red. Za mnoge volivce je bil zabaven in duhovit, mnogim všečen tudi zaradi tega, ker je v politični diskurz vnesel nekoliko več iskrenosti in neposrednosti, četudi za ceno pogostih laži in vulgarnosti. V prid mu je šlo tudi dejstvo, da je bil zelo prepoznavna oseba, hkrati pa noviteta na politični sceni.

Biden je v tem kontekstu daleč od idealnega protikandidata Trumpu. Bremenijo ga ukrajinska afera s sinom, kontroverzna zgodovina glasovanj v Senatu, obtožbe spolnega nadlegovanja in drugega neprimernega obnašanja ter vprašljive kognitivne sposobnosti in posledični retorični kiksi. Največjo uslugo mu lahko naredi Trump – isto uslugo, kot jo je njemu leta 2016 naredila Hillary Clinton. Ima namreč potencial biti tako slab predsedniški kandidat, da bi znali volivci Bidenu odpustiti vse napake in grehe, kakor jih desni že 4 leta odpuščajo Trumpu.

Na področju ekonomije bo na agendi okrevanje ameriškega gospodarstva po globalni pandemiji kovida. Če ne bo prišlo do kakšnih radikalnih dogodkov, kot je recimo drugi val, potem se bosta soočili dve realnosti, ki sta v retoriki obeh kandidatov prisotni že sedaj. Ena realnost govori o rekordih na borzah in hitrem gospodarskem okrevanju, druga pa o gospodarskem zlomu in recesiji oz. ekonomski depresiji, ki prihaja. Ne glede na potencialne scenarije razvoja dogodkov pa je koronakriza ohladila gospodarstvo – predvsem tisto, ki hrani malega človeka – s čimer je Trump izgubil enega od svojih paradnih konjev planirane kampanje.

Kovid je Trumpu zožil prostor za preusmerjanje pozornosti in postavljanje lastnih tem na agendo. Poleg upada zaupanja v Trumpove sposobnosti in kredibilnost tekom koronakrize je slednja izdefinirala vsebino vseh štirih velikih javno-političnih tem v ameriški predsedniški volilni kampanji. Te teme so ekonomija, zdravstvo, zunanja politika in državljanske pravice.

V zadnjih tednih pa se je izkristalizirala še vsebina zadnje večje teme – državljanskih pravic. Protesti za pravice temnopoltih državljanov ZDA so zadnji izmed dogodkov, ki so oblikovali vsebinsko polje te predsedniške kampanje. Jasno je, da bo temo zaznamoval problem sistemskega rasizma v ZDA in potreba po reformi policijskega ter pravosodnega sistema. Večja kot bo polarizacija na tej temi, višja bo mobilizacija temnopoltih volivcev proti Trumpu in vsemu kar predstavlja – kljub temu, da protikandidat ni idealen.

Novi temnopolti volivci so lahko tista skupina, ki bo prispevala ključne glasove za zmago Bidena, tako kot so to bili t.i. odrinjeni leta 2016 – skupina, ki je prispevala 5 % vseh glasov, ki jih je Trump prejel na glavni tekmi. Za izgradnjo podobe progresivne alternative in mobilizacije temnopoltih volivcev se bo Biden zelo verjetno odločil za izbiro temnopolte ženske za podpredsedniško kandidatko. Za to mesto se kot mikavna in logična izbira ponuja Michelle Obama.

Poleg odprte tekme za končno zmago je koronakriza odprla še vprašanje reforme volilnih postopkov. Kako izvesti temeljni demokratični ritual v primeru drugega vala epidemije kovida oz. v primeru kakršnihkoli izrednih razmer, ki so podobne tistim, ki smo jih videli marca in aprila? Premislek na tem področju zajema od glasovanja po pošti do i-volitev ter s tem povezanimi problematikami enotne digitalne identitete državljanov ter vsesplošne varnosti ter legitimnosti teh postopkov.

V tej luči se že kažejo razlike med kandidatoma. Trump bi strankarsko konvencijo, na kateri bo prejel republikansko nominacijo, izvedel v obliki konvencionalnega zbora članov stranke oz. delegatov, Biden pa zagovarja izvedbo online konvencije. Legitimnost procesa letošnjih predsedniških volitev v ZDA bosta tako ali drugače preispraševali obe politični strani še dolgo v 2021, kakšno stališče bosta zavzeli pa je seveda odvisno od končnega rezultata volitev.