Ali segrevanje oceanov prinaša več srečanj z morskimi psi na Novi Zelandiji?

Znanstveniki raziskujejo porast videnj velikega belega morskega psa na priljubljeni novozelandski počitniški točki Bay of Plenty. Z vsako novo interakcijo med ljudmi in tem morskim plenilcem pa se zdi, da se strah in tesnoba povečujeta, so zapisali v izjavi Univerze Waikato, ki izvaja raziskavo. "Veselimo se, da bomo izvedeli več o njihovem vedenju in številu ter razblinili nekatere mite o njih," je dejal Reon Tuanau iz Otawhiwhi Marae. Raziskava bo sicer povezala znanstvenike in tudi maorsko skupnost, prav tako pa raziskovalci zagotavljajo, da nobena aktivnost projekta ne bo škodljiva za te morske plenilce.

Zadnji napad velikega belega morskega psa s smrtnim izidom v državi se je zgodil januarja 2021 na severu regije, poroča The Guardian. Od takrat je bilo videnj še več, zgodil pa se je tudi pobeg s srečnim koncem, ko so se deskarji na plaži Mount Maunganui komaj izognili "več kot tri metre veliki pošasti". Skupina strokovnjakov za morske pse je zdaj začela s projektom za raziskovanje porasta velikih belih morskih psov v novozelandskih vodah Bay of Plenty. Število opažanj tega morskega plenilca v enem najbolj priljubljenih obalnih počitniških krajev Nove Zelandije namreč narašča. A zakaj? icon-expand Veliki beli morski pes FOTO: Shutterstock Vodja projekta in morski biolog Phil Ross z univerze Waikato pravi, da ekipa upa, da jim bo raziskava dala odgovore na njihova vprašanja. Poglavitno jih zanima, ali je morskih psov na tem območju tudi zares poraslo ali če razlog za pogostejša opažanja morebiti leži v povečanju števila kopalcev. Ekipa bo ob tem preučevala tudi, kakšno vlogo bi pri navadah in migracijskih vzorcih živali lahko igralo segrevanje oceanov. Ekipa sicer še vedno dokončuje podrobnosti projekta. Za opazovanje teh morskih plenilcev bi lahko uporabili tudi kamere GoPro, ki bi jih namestili na morsko dno blizu posod z vabo, je dejal Ross. "To metodo uporabljamo že leta, z njo pa smo opazili tudi velike bele morske pse," je dodal. Ross je dejal, da bosta pri raziskavi sodelovali tudi z dve novozelandski podplemeni. "Na tem področju imajo namreč veliko znanja. Sami nimamo nobenih podatkov za preteklo desetletje ali pa nekaj desetletij, vendar pa bi nam ustna zgodovina lahko povedala, kako so se stvari spremenile v veliko daljšem časovnem obdobju," je pojasnil. Oblikovali pa bodo tudi poseben portal, na katerem bodo lahko tudi drugi naložili videoposnetke, fotografije ali le poročila o videnjih ter tako pomagali znanstvenikom. PREBERI ŠE V Sydneyju po skoraj 60 letih prvi napad morskega psa s smrtnim izidom Eden od ciljev projekta je tudi pomagati skupnosti, da bi bolje cenila in razumela morske pse. Ob tem pa seveda tudi, da bi lahko oblasti ohranjale varne vode. A kot poudarjajo, čeprav obstaja očitna zaskrbljenost nad povečanim številom opažanj, pa je pomembno, da morskih psov ne demoniziramo. "Oceani so naravni dom morskih psov in so sestavni del našega okolja. Ljudje so prestrašeni zaradi pomanjkanja informacij, ki pa so ključne za znanje," je dejal Reon Tuanau iz Otawhiwhi marae, ki je hvaležen, da je del projekta, ki bo znanost povezal z maorsko kulturo. "Veselimo se, da bomo izvedeli več o njihovem vedenju in številu – razblinili nekatere mite, dobili resnične odgovore in jih posredovali našim skupnostim," je po poročanju medija RNZ še dejal Tuanau.