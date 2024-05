Ali Severna Koreja res načrtuje teroristične napade na južnokorejske uradnike?

Južnokorejska nacionalno obveščevalna služba je sporočila, da je v zadnjem času "zaznala številne znake, da Severna Koreja pripravlja teroristične napade na osebje veleposlaništev ali državljane v različnih državah, kot so Kitajska, države v Jugovzhodni Aziji in na Bližnjem vzhodu".

Po navedbah agencije je to povezano z valom prebegov elitnih Severnokorejcev, ki so bili med pandemijo ujeti v tujini in se zdaj, ko je Pjongjang ublažil strog nadzor nad mejami, želijo izogniti vrnitvi domov, poroča the Insider. Pjongjang namreč prestopništvo obravnava kot hud zločin in naj bi kršitelje, njihove družine in celo ljudi, ki so z incidenti povezani, zelo strogo kaznoval. Prebegnilo naj bi namreč 196 ljudi.