Ali srbski neodvisni časnik čaka usoda Charlie Hebdoja?

Srbsko tožilstvo je prosilo Švico za pomoč, potem ko je srbski neodvisni časnik Danas preko šifrirane elektronske pošte prejel anonimno grožnjo, da zaradi poročanja njegove sodelavce čaka usoda francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo. V terorističnem napadu na ta pariški časnik so islamisti leta 2015 ubili 12 njegovih sodelavcev.

Odgovorni urednik Danasa Dragoljub Petrović je v svoj službeni elektronski predal prejel elektronsko pošto, v kateri so novinarjem, urednikom in kolumnistom do srbskih oblasti kritičnega dnevnika grozili s "salvo strelov" zaradi njihove uredniške politike, poroča beograjski spletni portal televizije N1. "Kot odgovornemu uredniku dnevnega časopisa Danas čutim potrebo, da vas obvestim, da ste vi, vaši novinarji in kolumnisti v smrtni nevarnosti s strani nekaterih skrajno desničarskih struktur, ki živijo v senci, in ne mislim "mainstreamovska" desnica, ki jo obvladuje SNS ali tisti desničarji, ki so vas pred kratkim prestregli na ulici pri fontani na Slaviji med intervjujem za hrvaško redakcijo N1. Ti ljudje so večinoma benigni in najslabše, kar bi dobili od njih, je povzročitev lažjih telesnih poškodb," piše na začetku pisma z naslovom "Beograjski Charlie Hebdo".

icon-expand Charlie Hebdo FOTO: AP

"Gre za to, da ko se nekega jutra odpravite v službo, se odpravite v svojo redakcijo in medtem, ko si kuhate jutranjo kavo, in medtem ko s sodelavci sproščeno klepetate o družini, športu, vremenu, ali kakšnem traču, in se nenadoma začne salva nabojev, razbije okna in se odbije nad vašimi glavami, se bo v vaši glavi začelo odvijati vse - prvi koraki, vstop v prvi razred, prvi poljub, prvi seks, prva plača, poroka, rojstvo vaših otrok, vse do teh besed, ki so v tem elektronskem sporočilu, ki bo zadnja stvar, ki jo boste videli, preden bo krogla prešla vaše lobanje," piše v grozilnem elektronskem sporočilu. Povod za grožnje so poročanje časnika o Kosovu, srbski entiteti v BiH Republiki Srbski ter Črni gori. Uredništvo Danasa je grozilno elektronsko pošto že posredovalo policiji in tožilstvu, pristojnima za visokotehnološki kriminal. "Pričakujemo, da bodo pristojni organi čim prej reagirali in odkrili avtorja elektronskega sporočila, ki je ogrozilo varnost vseh zaposlenih v naši redakciji. Groženj zaradi naše uredniške politike smo že vajeni, a tako grozljive grožnje, da bodo naši novinarji, uredniki in kolumnisti končali kot kolegi iz Charlie Hebdoja, se še niso zgodile," je dejal Petrović. Ministrstvo za notranje zadeve Srbije je sporočilo, da je prejelo prijavo redakcije in da bo sprejelo vse ukrepe za identifikacijo in aretacijo osebe, ki stoji za temi grožnjami.

icon-expand Mediji v Srbiji FOTO: AP

Sodelavce časnika obtožujejo, da so se skupaj s kolegi iz televizij N1 in Nova S "postavili na stran albanskih separatistov na Kosovu in na jugu Srbije" ter kosovskega premierja Albina Kurtija ter da žalijo Srbe v Republiki Srbski, da so genocidni, v Črni gori pa, da so pravoslavni talibani. Srbski tožilec Branko Stamenković je prosil švicarske oblasti za nujno pomoč pri preiskavi, saj so neznanci elektronsko pošto poslali preko brezplačnega ponudnika spletne elektronske pošte Protonmaila s sedežem v Švici, ki uporablja šifriranje od konca do konca, ki zaščiti pošto, preden prispe na strežnike. Zato je pošiljatelja skoraj nemogoče izslediti.