Ali teče bratoma Tate voda v grlo? 'Pričo želita utišati z ustrahovanjem'

"Aprila 2022 ste lažno izjavili, da je naša stranka trgovala z ljudmi, vas zlorabljala in zadrževala proti vaši volji," piše v pismu, ki ga je videla medijska hiša BBC. "Lažne in obrekljive izjave o bratih Tate ste podali policiji, medijem in še enemu državljanu Združenih držav," še piše. A Benjamin Bull z Nacionalnega centra za spolno izkoriščanje je jasen, namen pisma je le en: "Namenjeno je utišanju ključne priče v preiskavi. Preprečiti njeno nadaljnje pričanje." Kot pravi, si želijo s pismom doseči, da se dekleta ne bi nikoli več oglasila ali opisala, kaj so videle in kaj se je zgodilo.

Če ne umakne obtožb o posilstvu in trgovini z ljudmi, bodo zoper njo in njeno družino sprožili tožbo, v kateri bodo zaradi obrekovanja zahtevali 300 milijonov dolarjev (slabih 280 milijonov evrov). To je vsebina pisma o prekinitvi in opustitvi, ki so ga odvetniki dekleta, ki je kontroverznega vplivneža Andrewa Tata obtožilo posilstva, decembra prejeli od odvetniške pisarne, ki zastopa brata Tate .

Njuna odvetniška ekipa je medtem razkrila tudi, da sta brata že aprila lani v Romuniji vložila kazensko ovadbo proti dvema ženskama, vključno s pričo, ki je decembra prejela pismo o prekinitvi. Glandianova je dejala, da so kazenske ovadbe aprila vložili kot odgovor na obtožbe, da sta brata Tate proti njihovi volji pridržala dve ženski. "Za to ni bilo nobenih dokazov, zato ju tudi niso aretirali," je dejala. "Takrat sta bila žrtvi lažnih obtožb in imela sta vso pravico vložiti kazensko ovadbo zaradi racije svojih domov in zasega lastnine." Rezultate teh kazenskih ovadb še čakajo, je dodala.

Da so pismo o prekinitvi in opustitvi poslali decembra, so potrdili tudi odvetniki bratov Tate. So pa zanikali kakršnokoli ustrahovanje. Ena od njunih pravnih svetovalk Tina Glandian je dejala, da pri vložitvi zahtevka zaradi obrekovanja ne gre za nič nenavadnega. "Dejstvo, da sta brata trenutno zaprta, ne pomeni, da ne moreta uveljavljati svojih zakonskih pravic," je dejala. Preiskava obtožb o posilstvu in trgovini z ljudmi naj bi namreč vsaj delno temeljila na pričanju šestih žensk.

Bull, ki v trenutni preiskavi zastopa nekatere priče, pravi, da je bil vpliv sodnega postopka na njegove stranke vznemirjajoč in zastrašujoč. Daj Pinter, del iste odvetniške pisarne, pa je ob tem dodal, da je zaskrbljujoče tudi spletno nadlegovanje, ki so ga deležne številne njegove stranke, ki so spregovorile. "V to so vključeni tudi njihovi zasebni podatki, kje delajo, kdo so njihovi družinski člani – z jasnim namenom spodbujanja nadlegovanja. In to deluje," je dejal.

Dve domnevni žrtvi, ki ju zastopa, sta, kot je dejal, dobivali tudi grožnje s smrtjo. "Na smrt sta prestrašeni. Skušata se skriti, a občutek imata, da se ne moreta preseliti nikamor. Ljudje ju namreč poskušajo najti," je dejal. In to kljub temu, da so tožilci skrbno pazili, da so imena vseh šestih žensk ostala strogo zaupna.

Tako Andrew kot Tristan Tate sta sicer že od decembra 2022 v preventivnem priporu v Romuniji. Romunske oblasti medtem preiskujejo obtožbe o trgovini z ljudmi in posilstvu, kar sicer oba obtoženca zanikata.