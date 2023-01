Ali za napadom na vojaški objekt v Iranu stoji Izrael?

Iranski zunanji minister Hossein Amir Abdollahian je napad kritiziral in ga označil za strahopetnega ter dejal, da je bil namenjen ustvarjanju negotovosti v državi. Iransko obrambno ministrstvo sicer ni komentiralo, kdo bi lahko bil kriv za napad, vendar pa je bil Iran v preteklosti že tarča domnevnih izraelskih napadov.

The Wall Street Journal je navedel, da za napadom stoji Izrael, na kar se izraelske oblasti niso odzvale. Tudi eden od ameriških uradnikov, ki je govoril anonimno, je za tiskovno agencijo Reuters pojasnil, da vsi dokazi kažejo na to, da je bil v napad skoraj zagotovo vpleten Izrael.

Ministrstvo je navedlo, da so bili na vojaški objekt izstreljeni trije napadi z brezpilotnimi letali, od katerih sta bila dva uspešno sestreljena. Tretjemu pa je očitno uspelo zadeti stavbo, pri čemer je povzročil le manjšo škodo na strehi, poškodovan pa ni bil nihče.

"Napad ni vplival na naše objekte in misijo in takšni ukrepi ne bodo vplivali na nadaljevanje napredka države," so zapisali v izjavi obrambnega ministrstva, ki jih povzema Deutsche Welle.

Do incidenta prihaja ravno v času vse večjih napetosti med Iranom in mednarodno skupnostjo zaradi jedrskega programa Teherana.

Tovarna v Isfahanu je 350 kilometrov oddaljena od prestolnice Teheran, v mestu pa se nahajata še velika letalska baza, zgrajena za floto ameriških bojnih letal F-14 ter center za raziskave in proizvodnjo jedrskega programa.