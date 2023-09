Ali za smrtonosnim napadom v Kostjantinovki pravzaprav stoji Ukrajina?

Septembrski raketni napad na ukrajinsko mesto Kostjantinovka je bil eden najhujših doslej, umrlo je najmanj 15 civilistov, več kot 30 je bilo ranjenih. Manj kot dve uri po napadu je ukrajinski predsednik za napad obtožil Rusijo, vendar šele zdaj na dan prihajajo podrobnosti, ki kažejo, da za napadom morda vendarle ni stala ruska vojska.

Ukrajina trdi, da Rusija med invazijo večkrat sistematično napada civiliste, raketira stanovanjske objekte, šole, trgovine in drugo infrastrukturo, zato se je odgovor na vprašanje, kot piše New York Times, kdo je ciljal tržnico v Kostjantinovki zdel precej preprost: Rusija.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V začetku septembra, med obiskom ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna v Kijevu, je bilo mesto Kostjantinovka tarča zračnih napadov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je malo manj kot dve uri pozneje za napad obtožil Ruse, na družbenem omrežju X pa napad označil za "brezobzirno zlobo in popolno nečlovečnost". Vendar najnovejša raziskava New York Timesa, ki vključuje satelitske posnetke ter priče, verjetno kaže, da je bil katastrofalni napad posledica napake protiletalske obrambe in ne načrtni napad Rusije, kot so trditve Kijeva najprej povzemali zahodni mediji. Strokovnjaki sicer trdijo, da lahko rakete zgrešijo smer iz različnih razlogov, tako da bi navsezadnje lahko šlo za tragično nesrečo. New York Times je imel precejšnje težave z raziskavo. Ukrajinske oblasti so namreč sprva skušale novinarjem preprečiti dostop do ostankov rakete in prizadetega območja, vendar jim je na koncu uspelo. Na prizorišču napada so se pogovorili s pričami ter zbrali ostanke uporabljenega orožja in prišli do popolnoma drugačnih zaključkov, ki so nam jih pred tem ponudili ukrajinski mediji.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Dve raketi: ena proti ruski frontni črti, druga proti Kostjantinovki Novinarji so pridobili tudi dostop do satelitskih posnetkov, ki kažejo, da je raketa priletela iz smeri ukrajinskega ozemlja in ne iz smeri ruskih linij. Kot kaže posnetek napada, na ulici stojijo ljudje, ko zaslišijo glasen pok, pa se obrnejo v smeri ukrajinskega ozemlja. Nekaj trenutkov pred eksplozijo je celo viden odsev rakete, ki preleti dva parkirana avtomobila, kar kaže, da je raketa priletela iz severozahoda, kjer pa ni ruskih enot.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Nadaljnji dokazi razkrivajo, da je ukrajinska vojska le nekaj minut pred napadom izstrelila dve raketi zemlja-zrak proti ruskim položajem iz kraja Družkovka, ki leži le 16 kilometrov severozahodno od Kostjantinovke. Tudi prebivalci Družkovke so na Telegramu poročali o dveh raketah, izstrelitev pa so opisali kot izjemno hrupno, kar ustreza zvoku lansiranja raket iz protiletalskega sistema Buk. Ob 14.03 naj bi tako izstrelili raketo, ob 14.04 pa je zadela tržnico. Priče so za New York Times povedale še, da so Ukrajinci izstrelili dve raketi: ena je poletela proti ruskim položajem, druga pa v smeri Kostjantinovke, ob skoraj istem času. Izstreljene naj bi bile s polja na obrobju mesta, ki ga po besedah prebivalcev uporablja ukrajinska vojska. Novinarji Timesa so obiskali območje in videli očitne znake uporabe: jarki, široke sledi, ki ustrezajo velikemu vojaškemu vozilu. Še eden od ključnih pokazateljev pa so bile sledi požiga. Različni izstrelki zračne obrambe ob izstrelitvi poškodujejo travnato površino. Analiza satelitskih posnetkov pred napadom in po napadu pa je pokazala, da so se na dan napada okoli jarkov pojavili novi znaki ožiga, ki jih le dan prej tam ni bilo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke